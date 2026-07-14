Gigi Becali pune pe masă 800.000 de euro pentru un nou transfer la FCSB. Jucătorul dorit de roș-albaștri

FCSB a rezolvat până acum două mutări în această perioadă de mercato, însă formația patronată de Gigi Becali nu vrea să se oprească. După ce Denis Drăguș sau Luca Stancu au fost și ei asociați cu o venire la clubul din București, un jurnalist francez de la L’Equipe a dezvăluit că echipa din Liga 1 a trimit o ofertă de 800.000 de euro pentru un fotbalist algerian care a promovat din Ligue 3 în Ligue 2 în Franța.

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FCSB caută în continuare întăriri pentru noul sezon după stagiunea precedentă în care a ratat în premieră play-off-ul, după care s-a calificat in-extremis în cupele europene grație barajului. După ce a oficializat mutările lui Ronny Labonne și Eddy Gnahore, roș-albaștrii au fost “dați de gol” de un jurnalist francez cu privire la o nouă “țintă”.

Aymen Boutoutaou, fotbalistul pe care FCSB vrea să-l transfere

Loic Tanzi, care face parte din redacția celor de la L’Equipe, a anunțat lun seara că FCSB a înaintat o ofertă de 800.000 de euro pentru Aymen Boutoutaou, un fotbalist de 25 de ani care joacă la Sochaux, în Franța. Acesta evoluează pe postul de extremă dreaptă, dar sezonul trecut a fost folosit atât în spatele vârfulu, cât și în celălalt flanc al ofensivei.

Sochaux a reçu une offre de 800K du FCSB pour Aymen Boutoutaou (25 ans), arrivé libre la saison dernière de Valenciennes #Mercato pic.twitter.com/UohWnIsg7D

— Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 13, 2026

Născut în Franța, la Lille, Boutoutaou are și cetățenie algeriană și a reprezentat o dată naționala din nordul Africii la nivel de U-23 în 2022.