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Gigi Becali pune pe masă 800.000 de euro pentru un nou transfer la FCSB. Jucătorul dorit de roș-albaștri

Andrei Nicolae Publicat: 14 iulie 2026, 8:33

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Gigi Becali pune pe masă 800.000 de euro pentru un nou transfer la FCSB. Jucătorul dorit de roș-albaștri

Gigi Becali, pe stadion - Sport Pictures

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FCSB a rezolvat până acum două mutări în această perioadă de mercato, însă formația patronată de Gigi Becali nu vrea să se oprească. După ce Denis Drăguș sau Luca Stancu au fost și ei asociați cu o venire la clubul din București, un jurnalist francez de la L’Equipe a dezvăluit că echipa din Liga 1 a trimit o ofertă de 800.000 de euro pentru un fotbalist algerian care a promovat din Ligue 3 în Ligue 2 în Franța.

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FCSB caută în continuare întăriri pentru noul sezon după stagiunea precedentă în care a ratat în premieră play-off-ul, după care s-a calificat in-extremis în cupele europene grație barajului. După ce a oficializat mutările lui Ronny Labonne și Eddy Gnahore, roș-albaștrii au fost “dați de gol” de un jurnalist francez cu privire la o nouă “țintă”.

Aymen Boutoutaou, fotbalistul pe care FCSB vrea să-l transfere

Loic Tanzi, care face parte din redacția celor de la L’Equipe, a anunțat lun seara că FCSB a înaintat o ofertă de 800.000 de euro pentru Aymen Boutoutaou, un fotbalist de 25 de ani care joacă la Sochaux, în Franța. Acesta evoluează pe postul de extremă dreaptă, dar sezonul trecut a fost folosit atât în spatele vârfulu, cât și în celălalt flanc al ofensivei.

Născut în Franța, la Lille, Boutoutaou are și cetățenie algeriană și a reprezentat o dată naționala din nordul Africii la nivel de U-23 în 2022.

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La nivel de echipe de club, extrema dreaptă a evoluat mult timp la nivel de juniori pentru Valenciennes, iar între 2020 și 2025 a jucat la echipa mare a clubului. Ulterior, a fost transferat de Sochaux în liga a treia din Franța și a reușit să promoveze alături de colegii săi în eșalonul secund.

În stagiunea precedentă, Boutoutaou a adunat 13 goluri și șase pase decisive în 37 de meciuri.

Boutoutaou poate fi lovitura despre care Mihai Stoica a vorbit

Recent, Mihai Stoica spunea într-o emisiune că FCSB are în vizor doi jucători, printre care și un atacant lateral care poate să joace și în spatele vârfului, profil de jucător pe care îl îndeplnește și Boutoutaou.

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Sunt foarte aproape de un atacant lateral care va veni, încă se discută. Eu aş vrea să rezolvăm cumva un împrumut cu opţiune decentă să putem să o activăm.

Şi jucătorul pe care ni-l dorim cel mai mult, un alt atacant lateral care poate să joace orice poziţie din spatele vârfului, pentru care se vor plăti bani mulţi. Nu are rost să discutăm, dar e foarte greu de adus. Parcă văd că s-au făcut ceva progrese.

Am trecut de mai multe obstacole. Sper ca săptămâna asta să ştim sigur dacă este da sau nu. Este foarte important că jucătorul îşi doreşte foarte mult să vină“, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB la Prima Sport.

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