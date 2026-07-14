Lamine Yamal i-a “înțepat” pe jurnaliști înainte de Franța – Spania: “N-ar trebui să vă așteptați la ceva”

Lamine Yamal a participat luni la conferința de presă a Spaniei înainte de partida cu Franța și a abordat alături de jurnaliști mai multe subiecte. Fotbalistul Barcelonei a catalogat duelul de la Dallas drept cea mai importantă partidă din viața sa și a avut un mesaj și pentru cei care i-au criticat prestațiile de la acest Campionat Mondial.

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Spania lui Lamine Yamal se pregătește pentru cel mai dificil meci al ei de până acum de la acest Campionat Mondial. Campioana europeană en-titre dă peste Franța, echipa care este considerată favorită la câștigarea trofeului de când s-a încheiat faza grupelor și care mizează pe sclipirile din atac ale lui Mbappe, Olise, Dembele sau Doue.

Yamal, mesaj pentru critici înainte de meciul “de foc” cu Franța

Cu o zi înainte de meci, ibericii au susținut conferința de presă premergătoare partidei la care au participat Luis de la Fuente și Lamine Yamal, iar jucătorul care și-a serbat luni ziua de 19 ani a vorbit în stilul său caracteristic. Dezinvolt, fotbalistul Barcelonei nu s-a ferit să dea răspunsuri curajoase și a spus că își vede echipa campioană mondială în finala de la New York/New Jersey se săptămâna viitoare.

Întrebat dacă simte vreo presiune înainte de acest meci, Yamal s-a legat de cei care au spus că nu a făcut un Mondial grozav și le-a transmis jurnaliștilor în mod ironic că nu ar trebui să aibă așteptări de la el. Ulterior, extrema dreaptă a abordat o temă mai serioasă și a spus că există probleme mult mai mari în viață decât un simplu meci de fotbal.

“Nu sunt îngrijorat cu privire la numărul de goluri, dar e mereu special să marchez în astfel de meciuri. (n.r. Vă vedeți campioni mondiali?) Ne vedem campioni ca în 2010, de ce nu? E cel mai important meci pe care îl voi juca în cariera mea. Suntem foarte entuziasmați.