Peste 5 milioane de oameni au semnat petiţia “Argentina, OUT de la Cupa Mondială”: “Câştigătorul a fost deja decis”

Argentina, campioana mondială en-titre, se pregăteşte pentru semifinala cu Anglia, de la Cupa Mondială 2026. Echipa lui Lionel Scaloni nu a avut un parcurs foarte uşor, ţinând cont că a avut nevoie de două ori de prelungiri în fazele eliminatorii, cu Capul Verde şi Elveţia, iar în meciul cu Egipt a întors scorul pe final, revenind de la 0-2.

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Duelurile Argentinei de la această Cupă Mondială nu au fost lipsite de controverse, foarte mulţi fani susţinând că FIFA susţine campioana mondială en-titre şi o împinge de la spate.

Peste 5 milioane de oameni vor Argentina OUT de la Cupa Mondială 2026

Tocmai din acest motiv, în online a apărut o petiţie împotriva “pumelor”. Argentinaout.com este platforma unde cei revoltaţi de parcursul sud-americanilor la acest turneu final au fost rugaţi să semneze o petiţie pentru ca Argentina să fie scoasă din competiţie. Peste 5 milioane de oameni au semnat petiţia, acesta fiind şi obiectivul avut de cei care au iniţiat-o:

“Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală”, se arată în conţinutul petiţiei.

Anglia şi Argentina se vor întâlni miercuri seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în a doua semifinală de la Cupa Mondială 2026. Cele două se vor întâlni pentru prima oară după 24 de ani, de când Anglia a câştigat cu 1-0 meciul din faza grupelor de la Mondialul din 2002.