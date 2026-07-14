Peste 5 milioane de oameni au semnat petiţia “Argentina, OUT de la Cupa Mondială”: “Câştigătorul a fost deja decis”

Argentina, campioana mondială en-titre, se pregăteşte pentru semifinala cu Anglia, de la Cupa Mondială 2026. Echipa lui Lionel Scaloni nu a avut un parcurs foarte uşor, ţinând cont că a avut nevoie de două ori de prelungiri în fazele eliminatorii, cu Capul Verde şi Elveţia, iar în meciul cu Egipt a întors scorul pe final, revenind de la 0-2.
Duelurile Argentinei de la această Cupă Mondială nu au fost lipsite de controverse, foarte mulţi fani susţinând că FIFA susţine campioana mondială en-titre şi o împinge de la spate.
Peste 5 milioane de oameni vor Argentina OUT de la Cupa Mondială 2026
Tocmai din acest motiv, în online a apărut o petiţie împotriva “pumelor”. Argentinaout.com este platforma unde cei revoltaţi de parcursul sud-americanilor la acest turneu final au fost rugaţi să semneze o petiţie pentru ca Argentina să fie scoasă din competiţie. Peste 5 milioane de oameni au semnat petiţia, acesta fiind şi obiectivul avut de cei care au iniţiat-o:
“Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală”, se arată în conţinutul petiţiei.
Anglia şi Argentina se vor întâlni miercuri seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în a doua semifinală de la Cupa Mondială 2026. Cele două se vor întâlni pentru prima oară după 24 de ani, de când Anglia a câştigat cu 1-0 meciul din faza grupelor de la Mondialul din 2002.
Lionel Messi, Harry Kane şi Jude Bellingham, în formă maximă
Semifinala dintre Anglia şi Argentina îi va pune faţă în faţă pe unii dintre cei mai în formă jucători de la Campionatul Mondial. Lionel Messi este golgheterul turneului final, cu opt reuşite, la egalitate cu Kylian Mbappe.
De cealaltă parte, şi englezii Jude Bellingham şi Harry Kane au strălucit la Mondial. Mijlocaşul lui Real Madrid a marcat câte o “dublă” în partidele cu Mexic şi Norvegia, din optimi şi sferturi, punctând şi în partidele cu Croaţia şi Panama din grupe.
Harry Kane a marcat şi el şase goluri la Campionatul Mondial. Atacantul lui Bayern a reuşit să-i califice pe englezi în optimi după “dubla” din meciul cu RD Congo. El a marcat, de asemenea, şi cu Mexic, meci în care a oferit şi o pasă de gol. Celelalte goluri au fost marcate în duelurile cu Panama şi Croaţia, din grupe.
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