Imagini fabuloase după revenirea Norvegiei de la CM! 90.000 de oameni au ieșit în stradă și au făcut “viking row”

Festivităţile au fost magnifice luni, la Oslo, unde echipa naţională de fotbal a fost primită cu fast.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tocmai întorşi din Statele Unite, după eliminarea din sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Anglia (2-1 după prelungiri), jucătorii au fost primiţi de regele Harald înainte de a sărbători cu publicul în Piaţa Palatului Regal.

“Viking Row” a răsunat în Oslo după revenirea Norvegiei de la Cupa Mondială

Potrivit şefului operaţiunilor poliţiei locale, Lars Kostveit, aproximativ 90.000 de oameni s-au adunat pe străzi pentru a sărbători cea mai bună performanţă a Norvegiei la o Cupă Mondială. În faţa unei mulţimi uriaşe adunate în faţa Palatului Regal, echipa a început acum faimoasa “Viking Row”, o sărbătoare care imită vâslaşii unei corăbii vikinge. Prinţul moştenitor Haakon a asigurat acompaniamentul ritmic la tobă.



View this post on Instagram

A post shared by NRK Sport (@nrksport)



Eroii norvegieni au defilat şi ei prin oraş cu un autobuz descoperit, strecurându-se printre miile de oameni care veniseră să-i încurajeze. “Este pur şi simplu incredibil să vedem tot sprijinul pe care îl primim şi cum întreaga ţară este în spatele nostru“, a declarat Martin Ödegaard, căpitanul echipei, pentru postul public de televiziune NRK. “Atât de multă bucurie, zâmbete şi voie bună. Este cu adevărat fantastic“.