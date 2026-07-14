Imagini fabuloase după revenirea Norvegiei de la CM! 90.000 de oameni au ieșit în stradă și au făcut “viking row”

Festivităţile au fost magnifice luni, la Oslo, unde echipa naţională de fotbal a fost primită cu fast.
Tocmai întorşi din Statele Unite, după eliminarea din sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Anglia (2-1 după prelungiri), jucătorii au fost primiţi de regele Harald înainte de a sărbători cu publicul în Piaţa Palatului Regal.
“Viking Row” a răsunat în Oslo după revenirea Norvegiei de la Cupa Mondială
Potrivit şefului operaţiunilor poliţiei locale, Lars Kostveit, aproximativ 90.000 de oameni s-au adunat pe străzi pentru a sărbători cea mai bună performanţă a Norvegiei la o Cupă Mondială. În faţa unei mulţimi uriaşe adunate în faţa Palatului Regal, echipa a început acum faimoasa “Viking Row”, o sărbătoare care imită vâslaşii unei corăbii vikinge. Prinţul moştenitor Haakon a asigurat acompaniamentul ritmic la tobă.
View this post on Instagram
A post shared by NRK Sport (@nrksport)
Eroii norvegieni au defilat şi ei prin oraş cu un autobuz descoperit, strecurându-se printre miile de oameni care veniseră să-i încurajeze. “Este pur şi simplu incredibil să vedem tot sprijinul pe care îl primim şi cum întreaga ţară este în spatele nostru“, a declarat Martin Ödegaard, căpitanul echipei, pentru postul public de televiziune NRK. “Atât de multă bucurie, zâmbete şi voie bună. Este cu adevărat fantastic“.
NRK relatează, de asemenea, că Erling Haaland nu a participat la festivităţile publice din cauza unui zbor programat. Cu toate acestea, potrivit canalului, el a fost totuşi prezent la recepţia găzduită de regele Harald.
Norway’s historic FIFA World Cup run was celebrated with a massive parade in Oslo 🇳🇴
(via NRK) pic.twitter.com/fgObTdXiGM
— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 13, 2026
Sursa: News.ro
- Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale | Cine cântă, cât durează și obiectivul de a strânge 100 de milioane $
- Cine va transmite semifinalele Franţa – Spania şi Anglia – Argentina şi marea finală a Campionatului Mondial
- Scandal după Cupa Mondială! Preşedintele a acuzat medicul naţionalei că nu are pregătirea necesară: “S-a format ca ginecolog”
- Hipopotamul Moo Deng a prezis marea finală a Campionatului Mondial 2026
- Uluitor! Cât poate să coste să îi vezi pe viu pe Mbappe și Yamal în semifinala Franța – Spania