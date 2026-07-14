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Imagini fabuloase după revenirea Norvegiei de la CM! 90.000 de oameni au ieșit în stradă și au făcut “viking row”

Andrei Nicolae Publicat: 14 iulie 2026, 10:38

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Imagini fabuloase după revenirea Norvegiei de la CM! 90.000 de oameni au ieșit în stradă și au făcut viking row

Naționala Norvegiei, alături de oamenii din Oslo / Profimedia

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Festivităţile au fost magnifice luni, la Oslo, unde echipa naţională de fotbal a fost primită cu fast.

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Tocmai întorşi din Statele Unite, după eliminarea din sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Anglia (2-1 după prelungiri), jucătorii au fost primiţi de regele Harald înainte de a sărbători cu publicul în Piaţa Palatului Regal.

“Viking Row” a răsunat în Oslo după revenirea Norvegiei de la Cupa Mondială

Potrivit şefului operaţiunilor poliţiei locale, Lars Kostveit, aproximativ 90.000 de oameni s-au adunat pe străzi pentru a sărbători cea mai bună performanţă a Norvegiei la o Cupă Mondială. În faţa unei mulţimi uriaşe adunate în faţa Palatului Regal, echipa a început acum faimoasa “Viking Row”, o sărbătoare care imită vâslaşii unei corăbii vikinge. Prinţul moştenitor Haakon a asigurat acompaniamentul ritmic la tobă.

 
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Eroii norvegieni au defilat şi ei prin oraş cu un autobuz descoperit, strecurându-se printre miile de oameni care veniseră să-i încurajeze. “Este pur şi simplu incredibil să vedem tot sprijinul pe care îl primim şi cum întreaga ţară este în spatele nostru“, a declarat Martin Ödegaard, căpitanul echipei, pentru postul public de televiziune NRK. “Atât de multă bucurie, zâmbete şi voie bună. Este cu adevărat fantastic“.

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NRK relatează, de asemenea, că Erling Haaland nu a participat la festivităţile publice din cauza unui zbor programat. Cu toate acestea, potrivit canalului, el a fost totuşi prezent la recepţia găzduită de regele Harald.

Sursa: News.ro

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