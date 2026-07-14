Chivu, în criză de timp după ce transferul mult așteptat a picat! Inter are cinci alternative pe listă

Inter Milano încă nu a reușit să găsească un înlocuitor pentru Denzel Dumfries, iar Cristi Chivu și staff-ul său intră în criză de timp. După ce Marco Palestra a fost “furat” de către Chelsea, iar Anan Khalaili nu a trecut de vizita medicală, “nerazzurrii” au ajuns din nou în postura de a căuta jucători și au pe lista lor cinci variante posibile.
Inter pare blestemată când vine vorba de găsirea unui fundaș dreapta care să vină în locul lui Dumfries, plecat la Real Madrid. Echipa care a făcut “dubla” internă în Italia urmează să intre în cantonament pe 16 iulie, în Germania, iar Cristi Chivu încă nu și-a rezolvat problema din flanc, din moment ce mutările lui Palestra și Khalaili au picat, cea a jucătorului din urmă extrem de recent, deși echipele erau înțelese.
Postul de fundaș dreapta, principala problemă a lui Chivu la Inter
Campioana din Serie A se vede astfel nevoită din nou să caute jucători, iar primul nume de pe lista lor este Guela Doue, fratele lui Desire Doue care joacă la Strasbourg în Ligue 1 și la nivel de națională pentru Coasta de Fildeș, conform gazzetta.it.
Acesta e cotat la 20 de milioane de euro pe transfermarkt.com, însă mai are contract până în 2029, iar formația din “hexagon” nu concepe să îl lase să plece pe mai puțin de 40 de milioane de euro, mult mai puțin decât cât ar fi dat “nerazzurrii” pe Khalaili, respectiv 25 de milioane.
Doue nu ar fi însă singurul jucător pe care Chivu îl are pe listă, ținând cont că suma de transfer e posibil să nu fie pe placul conducerii interiste. De aceea, alte nume luate în considerare de formația din Italia sunt Rafik Belghali (Hellas Verona), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Djed Spence (Tottenham) și Dan Ndoye (Nottingham Forest), conform tuttomercatoweb.com.
Chivu are nevoie și de un fundaș central
Ținând cont că Inter i-a mai pierdut și pe Acerbi și De Vrij după ultimul sezon, iar Pavard e și el pe picior de plecare, trupa lui Chivu se vede nevoită să caute și un stoper. În continuare, Trevoh Chalobah, de la Chelsea, e o variantă luată în considerare, iar recent a apărut un nou nume.
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