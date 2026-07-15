Ionel Ganea a revenit în fotbal după 5 ani! Decizia luată de acesta după drama petrecută în urmă cu un an

În tricoul echipei naționale a României a disputat 46 de meciuri și a înscris 19 goluri, participând la Campionatul Mondial din 1998 și Campionatul European din 2000. În palmaresul său se regăsesc două titluri de campion al României și titlul de golgheter al Diviziei A în sezonul 1998–1999.

Ca antrenor, a pregătit echipe precum Universitatea Cluj, Rapid București, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, ACS Poli Timișoara, Dunărea Călărași și Dinamo București, acumulând experiență atât în Liga 1, cât și în eșaloanele inferioare.

Suntem bucuroși că, începând de astăzi, experiența și profesionalismul lui Ionel Ganea vor face parte din proiectul Chimia Victoria. Îi urăm mult succes și cât mai multe rezultate alături de echipa noastră! Bun venit în familia Chimia Victoria!”, se arată în comunicatul oficial.

Ionel Ganea și drama trăită în urmă cu un an

Ionel Ganea a trăit o adevărată dramă acum un an, atunci când, în urma unui teribil accident rutier produs chiar de el, și-a pierdut fiul de numai doi ani.

La acea vreme, Ionel Ganea conducea o mașină Dacia Duster între localitatea Hurez, din comuna Beclean, şi municipiul Făgăraş. Fostul atacant a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil, cel mai probabil pe fondul neatenției la volan. Impactul a fost puternic și a cauzat daune serioase ambelor vehicule.

Copilul său, aflat pe scaunul din dreapta, neasigurat, a suferit răni grave și, după ce a petrecut aproape o lună în spital, a decedat.