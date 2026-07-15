Ionel Ganea a revenit în fotbal după 5 ani! Decizia luată de acesta după drama petrecută în urmă cu un an

La mai bine de un an de la acea tragedie cumplită care l-a scos complet din spațiul public, Ionel Ganea este gata să își aducă din nou aportul în fotbalul românesc.
Fostul mare internațional român a fost prezentat la Chimia Victoria (județul Brașov), formație care evoluează în cel de-al patrulea eșalon al fotbalului intern.
Ionel Ganea a semnat cu Chimia Victoria
Ionel Ganea a revenit pe banca tehnică și este gata să pună din nou umărul pentru fotbal după o pauză de cinci ani. Fostul internațional român a fost prezentat oficial la Chimia Victoria.
Echipa din județul Brașov, care evoluează în cel de-al patrulea eșalon al fotbalului românesc, l-a numit pe acesta în funcția de antrenor principal.
Anunțul celor de la Chimia Victoria
„Ionel Ganea este noul antrenor al echipei Chimia Victoria.
Clubul Chimia Victoria anunță numirea lui Ionel Ganea în funcția de antrenor principal al echipei.
Fost internațional al României și unul dintre cei mai apreciați atacanți ai generației sale, Ionel Ganea a avut o carieră impresionantă atât în fotbalul românesc, cât și în străinătate.
De-a lungul carierei de jucător a evoluat pentru FC Brașov, Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo București și Politehnica Timișoara, dar și pentru VfB Stuttgart în Bundesliga, Bursaspor în Turcia și Wolverhampton Wanderers în Premier League.
În tricoul echipei naționale a României a disputat 46 de meciuri și a înscris 19 goluri, participând la Campionatul Mondial din 1998 și Campionatul European din 2000. În palmaresul său se regăsesc două titluri de campion al României și titlul de golgheter al Diviziei A în sezonul 1998–1999.
Ca antrenor, a pregătit echipe precum Universitatea Cluj, Rapid București, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, ACS Poli Timișoara, Dunărea Călărași și Dinamo București, acumulând experiență atât în Liga 1, cât și în eșaloanele inferioare.
Suntem bucuroși că, începând de astăzi, experiența și profesionalismul lui Ionel Ganea vor face parte din proiectul Chimia Victoria. Îi urăm mult succes și cât mai multe rezultate alături de echipa noastră! Bun venit în familia Chimia Victoria!”, se arată în comunicatul oficial.
Ionel Ganea și drama trăită în urmă cu un an
Ionel Ganea a trăit o adevărată dramă acum un an, atunci când, în urma unui teribil accident rutier produs chiar de el, și-a pierdut fiul de numai doi ani.
La acea vreme, Ionel Ganea conducea o mașină Dacia Duster între localitatea Hurez, din comuna Beclean, şi municipiul Făgăraş. Fostul atacant a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil, cel mai probabil pe fondul neatenției la volan. Impactul a fost puternic și a cauzat daune serioase ambelor vehicule.
Copilul său, aflat pe scaunul din dreapta, neasigurat, a suferit răni grave și, după ce a petrecut aproape o lună în spital, a decedat.
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