Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată într-o semifinală de Mondial! Ce a reușit un jucător din echipa lui De la Fuente

Spania a învins Franța cu 2-0 în semifinalele Campionatului Mondial, grație golurilor lui Oyarzabal și Porro. Campioana Europei din urmă cu doi ani nu i-a dat nicio șansă principalei favorite la trofeu, în special grație defensivei impecabile a lui Luis de la Fuente.

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Spania a ajuns în finală cu un singur gol primit, în sfertul cu Belgia, iar Franța a avut un xG de doar 0,31 la finalul partidei, cu doar trei șuturi pe poarta lui Unai Simon, iar două dintre acestea venite în prelungirile partidei. Meciul a fost cu adevărat unul istoric.

Laporte este primul

Unul dintre cei mai buni jucători ai Spaniei a fost fundașul Aymeric Laporte. Acesta formează un cuplu imbatabil cu Paul Cubarsi în apărarea Spaniei. Revenirea în La Liga în 2025 la Bilbao i-a priit lui Laporte care trece prin momente fantastice la 32 de ani.

La meciul cu Franța, Laporte a bifat și o premieră în istoria Campionatului Mondial: este primul jucător care învinge țara unde s-a născut într-o semifinală de World Cup! Laporte s-a născut în Agen, un orășel aflat la 130 de kilometri de Bordeaux.

Laporte putea să joace pentru naționala Franței și la seniori, după ce a reprezentat-o la U17, U18, U19 și U21, fiind și căpitan la fiecare nivel de vârstă. În 2016 a început procedurile pentru a schimba „culorile” după o discuție cu Julien Lopetegui. O lună mai târziu a fost convocat de Didier Deschamps pentru două meciuri din preliminarii, însă nu a jucat niciun minut. În 2019 a fost din nou convocat la naționala Franței, dar a ratat meciurile din cauza unei accidentări. În final, în 2021 a făcut schimbarea astfel că a putut să reprezinte Spania la EURO.