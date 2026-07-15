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Brazilianul care a economisit 175 de milioane de lire sterline din fotbal: „Trăiam doar din bonusuri”

Daniel Işvanca Publicat: 15 iulie 2026, 12:37

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Brazilianul care a economisit 175 de milioane de lire sterline din fotbal: Trăiam doar din bonusuri”

Cadru dintr-un meci al celor de la Shanghai Port / Profimedia

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Brazilianul Oscar a jucat nu mai puțin de opt ani în China, fiind legitimat în toată această perioadă la Shanghai Port, una dintre cele mai mari forțe din campionat ca potență financiară.

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Acolo, fotbalistul care a îmbrăcat și tricoul celor de la Chelsea a fost plătit regește. Recent, acesta a recunoscut că toți banii strânși din salarii i-a pus într-un alt cont și a explicat din ce trăia.

Oscar, salariu colosal în China

La începutul anului 2017, brazilianul Oscar era subiectul unei mutări neașteptate, într-un moment în care reușea să se impună în elita fotbalului european, la Chelsea.

Fotbalistul era cumpărat pentru suma de 60 de milioane de euro de către cei de la Shanghai Port, echipă care îl ademenise cu un salariu astronomic: 24 de milioane de euro pe an.

Retras din activitate în aprilie anul acesta, din cauza unor probleme medicale, Oscar a recunoscut într-un interviu recent că a pus deoparte toți banii din salarii încasați de la gruparea chineză.

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Cum a reușit asta? Brazilianul avea stipulate în contract niște bonusuri uriașe, care îi permiteau să trăiască cu ușurință alături de familia sa: „Mi-am pus toți banii într-un cont separat și nu m-am atins niciodată de ei.

Eu și familia mea trăiam din bonusuri, pentru că acelea erau deja foarte mari”, povestea Oscar.

  • 248 de meciuri, 77 goluri și 142 de assist-uri au fost cifrele lui Oscar la Shanghai Port
  • 3 titluri de campion, o cupă și o supercupă a cucerit acesta în China.

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