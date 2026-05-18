Sardar Azmoun, out din lotul Iranului pentru Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 18 mai 2026, 15:44


Iran - Profimedia Images

Talismanul din atacul echipei naţionale a Iranului, Sardar Azmoun, reprezintă cea mai importantă absenţa din lotul pentru turneul Cupei Mondiale de fotbal, anunţat de antrenorul Amir Ghalenoei, relatează Reuters.

Ghalenoi nu a motivat omiterea din lotul pentru turneul final a lui Azmoun, marcatorul a 57 de goluri în 91 de apariţii în tricoul naţionalei sale, dar agenţia de ştiri de stat IRNA a relatat că fostul atacant de la Bayer Leverkusen şi AS Roma a fost lăsat în afara lotului din cauza unei accidentări.

Azmoun, care joacă în prezent pentru Shabab Al-Ahli din Emiratele Arabe Unite, a lipsit de asemenea din lotul Iranului şi la meciul din luna martie, media locală relatând că jucătorul a fost exclus din echipa naţională pentru un perceput act de neloialitate faţă de guvernul ţării sale.

Sardar Azmoun a încărcat o fotografie pe contul său de Instagram în luna martie despre o întâlnire cu un lider din Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Iran a lansat atacuri cu drone şi rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, după ofensiva aeriană a SUA şi Israelului, care l-a ucis pe liderul suprem iranian Ali Khamenei.

Lotul de 30 de jucători a fost anunţat sâmbătă, înainte ca echipa naţională să se deplaseze în Turcia pentru a continua pregătirile.

Veteranii Mehdi Taremi, care joacă la Olympiakos Pireu, şi Alireza Jahanbakhsh, fostul mijlocaş ofensiv de la Brighton, fac parte din lot.

Participarea Iranului la turneul din 11 iunie – 19 iulie a fost pus sub semnul întrebării după atacurile SUA şi Israelului în luna februarie.

Preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFIRI) Mehdi Taj nu a fost lăsat să intre pe teritoriul Canadei pentru Congresul FIFA de la Vancouver în aprilie pentru presupuse legături cu Corpul Islamic al Gardienilor Revoluţiei (IRGC).

SUA şi Canada, care găzduiesc în comun turneul Cupei Mondiale alături de Mexic, au clasificat IRGC drept ”organizaţie teroristă” şi au făcut public faptul că nu vor permite intrarea unor oameni cu legături cu forţa militară de elită a Iranului.

Iranul a cerut ca meciurile sale de la Cupa Mondială să fie mutate pe teritoriul Mexicului, dar preşedintele Gianni Infantino a spus că toate jocurile vor avea loc aşa cum s-a planificat iniţial, asftel că naţionala iraniană va juca meciurile din faza grupelor în SUA.

Iranul va întâlni Noua Zeelandă, la 15 iunie şi Belgia, la 21 iunie, la Los Angeles, şi Egiptul, cinci zile mai târziu, la Seattle.

Lotul Iranului

Portari: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Mohammad Khalifeh, Payam Niazmand;

Fundaşi: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian;

Mijlocaşi: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi;

Atacanţi: Ali Alipour, Dennis Dargahi, Hadi Habibinejad, Amirhossein Hosseinzadeh, Amirhossein Mahmoudi, Kasra Taheri, Mehdi Taremi.

