Talismanul din atacul echipei naţionale a Iranului, Sardar Azmoun, reprezintă cea mai importantă absenţa din lotul pentru turneul Cupei Mondiale de fotbal, anunţat de antrenorul Amir Ghalenoei, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ghalenoi nu a motivat omiterea din lotul pentru turneul final a lui Azmoun, marcatorul a 57 de goluri în 91 de apariţii în tricoul naţionalei sale, dar agenţia de ştiri de stat IRNA a relatat că fostul atacant de la Bayer Leverkusen şi AS Roma a fost lăsat în afara lotului din cauza unei accidentări.

Sardar Azmoun, out din lotul Iranului pentru Campionatul Mondial

Azmoun, care joacă în prezent pentru Shabab Al-Ahli din Emiratele Arabe Unite, a lipsit de asemenea din lotul Iranului şi la meciul din luna martie, media locală relatând că jucătorul a fost exclus din echipa naţională pentru un perceput act de neloialitate faţă de guvernul ţării sale.

Sardar Azmoun a încărcat o fotografie pe contul său de Instagram în luna martie despre o întâlnire cu un lider din Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Iran a lansat atacuri cu drone şi rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, după ofensiva aeriană a SUA şi Israelului, care l-a ucis pe liderul suprem iranian Ali Khamenei.