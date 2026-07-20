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Istorie! Kylian Mbappe a câștigat „Gheata de Aur” a Cupei Mondiale, după ce l-a învins pe Lionel Messi

Andrei Nicolae Publicat: 20 iulie 2026, 1:07 / Actualizat: 20 iulie 2026, 2:23

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Istorie! Kylian Mbappe a câștigat „Gheata de Aur a Cupei Mondiale, după ce l-a învins pe Lionel Messi

Kylian Mbappe, după un gol marcat / Profimedia

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Campionatul Mondial s-a încheiat și odată cu finalul unui turneu istoric a fost stabilit și clasamentul pentru „Gheata de Aur” a competiției, trofeu acordat golgheterului. Kylian Mbappe a terminat pe primul loc grație celor două goluri marcate în finala mică pierdută în fața Angliei, în timp ce Lionel Messi a rămas pe locul secund, la două goluri distanță de fotbalistul lui Real Madrid după eșecul din finala cu Spania.

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Lupta pentru „Gheata de Aur” de la Cupa Mondială a fost una aprigă, principalii protagoniști fiind Mbappe și Messi, care au mers cap la cap de când a început competiția. Până la urmă, „cursa” de la distanță a fost câștigată de atacantul „Les Bleus”.

Mbappe, golghterul Cupei Mondiale

Mbappe și-a început aventura la Campionatul Mondial cu două goluri în faza grupelor contra celor din Senegal. A urmat partida contra Iraqului, în care jucătorul de 27 de ani a înscris o nouă „dublă”.

În ultimul duel din Grupa I pentru Franța, cel contra Norvegiei, Mbappe nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, însă a ieșit în evidență prin două pase decisive. În fazele eliminatorii, singurul duel în care superstarul lui Real Madrid a fost cel din semifinale, în care echipa sa a fost eliminată de Spania cu scorul de 2-0.

În rest, a marcat de două ori cu Suedia, o dată cu Paraguay și Maroc, iar cele două reușite din finala mică în fața Angliei l-au făcut să îi ia fața lui Messi în clasament. De altfel, „dubla” respectivă l-a făcut să devină și golgheterul all-time al World Cup (22), cu unul mai mult decât „La Pulga”.

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În plus, Mbappe a devenit unicul jucător care reușește să câștige la două ediții de World Cup „Gheata de Aur”.

Top 10 în clasamentul golgheterilor de la World Cup

  • 1. Kylian Mbappe – 10 goluri
  • 2. Lionel Messi – 8 goluri
  • 3. Jude Bellingham – 7 goluri
  • 4. Erling Haaland – 7 goluri
  • 5. Ousmane Dembele – 6 goluri
  • 6. Harry Kane – 6 goluri
  • 7. Mikel Oyarzabal – 5 goluri
  • 8. Ismaila Sarr – 4 goluri
  • 9. Julian Quinones – 4 goluri
  • 10. Vinicius Junior – 4 goluri
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