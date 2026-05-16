Iubita celebră a lui Kylian Mbappe se va împărți între două naționale, la Mondial. Cine e și cu ce se ocupă femeia

Kylian Mbappe (27 de ani) va fi susținut de iubita celebră la Campionatul Mondial. Turneul final care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada va fi live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Kylian Mbappe este într-o relație cu Ester Exposito, o cunoscută actriță din Spania, în vârstă de 26 de ani. Cei doi au fost surprinși împreună într-o vacanță în Sardinia, la începutul lunii mai.

Ținând cont că se confrunta cu probleme medicale în perioada respectivă, Kylian Mbappe a primit numeroase critici din partea fanilor lui Real Madrid, după escapada romantică avută alături de noua lui iubită.

Ester Exposito este născută la Madrid, astfel că se va împărți între două echipe de top la Campionatul Mondial. Ea își va susține naționala, Spania fiind una dintre favoritele la câștigarea marelui trofeu, dar va face galerie și pentru Franța, națională unde star este partenerul ei, Kylian Mbappe.

Ester Exposito a devenit celebră după ce a jucat în serialul „Elite”, produs de Netflix. Actrița de 26 de ani a primit roluri importante și în alte seriale produse în Spania, precum Bandidos, Estoy Vivo sau La caza. Ea și-a făcut apariția și în diverse filme, precum Your Son sau Venus.