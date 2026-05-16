Iubita celebră a lui Kylian Mbappe se va împărți între două naționale, la Mondial. Cine e și cu ce se ocupă femeia

Kylian Mbappe (27 de ani) va fi susținut de iubita celebră la Campionatul Mondial. Turneul final care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada va fi live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Kylian Mbappe este într-o relație cu Ester Exposito, o cunoscută actriță din Spania, în vârstă de 26 de ani. Cei doi au fost surprinși împreună într-o vacanță în Sardinia, la începutul lunii mai.
Iubita celebră a lui Kylian Mbappe se va împărți între două naționale, la Mondial
Ținând cont că se confrunta cu probleme medicale în perioada respectivă, Kylian Mbappe a primit numeroase critici din partea fanilor lui Real Madrid, după escapada romantică avută alături de noua lui iubită.
Ester Exposito este născută la Madrid, astfel că se va împărți între două echipe de top la Campionatul Mondial. Ea își va susține naționala, Spania fiind una dintre favoritele la câștigarea marelui trofeu, dar va face galerie și pentru Franța, națională unde star este partenerul ei, Kylian Mbappe.
Ester Exposito a devenit celebră după ce a jucat în serialul „Elite”, produs de Netflix. Actrița de 26 de ani a primit roluri importante și în alte seriale produse în Spania, precum Bandidos, Estoy Vivo sau La caza. Ea și-a făcut apariția și în diverse filme, precum Your Son sau Venus.
În 2026, Ester Exposito a primit și un premiu cu care se poate mândri. Concret, la Festivalul de televiziune din Monte Carlo, i-a fost decernat premiul pentru cel mai promițător talent.
Ester Exposito este urmărită de peste 24 de milioane de persoane pe contul ei oficial de Instagram, fiind într-o relație cu Kylian Mbappe de la începutul lui 2026. În martie, ea a fost surprinsă și pe Bernabeu, urmărind un meci al lui Real Madrid.
În vacanța din Sardinia, Kylian Mbappe și Ester Exposito au fost surprinși sărutându-se pe o barcă. Ca urmare a scandalului care a escaladat în Spania, actrița a decis să-și închidă comentariile de pe contul ei de Instagram, unde primea multe critici din partea fanilor lui Real Madrid.
Înainte să se afișeze cu Ester Exposito, Kylian Mbappe s-a iubit cu modele celebre, printre care Ines Rau, Alicia Aylies sau Rose Bertram. Cu cea din urmă, starul francez a format din 2022 și până la începutul acestui an, când a intrat într-o relație cu Ester Exposito.
