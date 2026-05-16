Heung-Min Son, la a patra Cupă Mondială! Coreea de Sud a anunţat lotul pentru turneul final

Selecţionerul sud-coreean Hong Myung-bo a anunţat lista cu cei 26 de jucători convocaţi pentru Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie). Heung-min Son, care joacă în prezent la Los Angeles FC, se află pe listă, la fel ca Kim-min Jae (Bayern München) şi Kang-in Lee (PSG).
În Grupa A, alături de Mexic, Africa de Sud şi Republica Cehă, Coreea de Sud va conta din nou pe căpitanul său, Heung-min Son, în vârstă de 33 de ani, care va disputa a patra sa Cupă Mondială (după 2014, 2018 şi 2022).
Lotul Coreei de Sud la World Cup 2026
Numărul 7 va fi susţinut de alţi doi jucători de bază: Kim-min Jae (Bayern München) şi Kang-in Lee (PSG).
Selecţionerul Hong Myung-bo l-a convocat şi pe Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach, 5 selecţii), născut dintr-o mamă sud-coreeană şi un tată german, care devine astfel primul jucător născut în străinătate (Düsseldorf) care va disputa Cupa Mondială cu Războinicii Taeguk. Înaintea competiţiei, sunt programate două meciuri amicale: împotriva Trinidad şi Tobago, apoi împotriva El Salvador.
Cei 26 de jucători sud-coreeni din lotul pentru World Cup 2026
- Portari: Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Bum-keun Song (Jeonbuk), Hyeon-woo Jo (Ulsan)
- Fundaşi: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern München), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Jin-seop Park (Zhejiang), Young-woo Seol (Etoile Rouge de Belgrad), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Ki-hyuk Lee (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Viena), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Al Sharjah).
- Mijlocaşi: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Jun-ho Bae (Stoke City), Seung-ho Paik (Birmingham), Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow), Ji-sung Eom (Swansea), Kang-in Lee (PSG), Dong-gyeong Lee (Ulsan), Jae-sung Lee (Mainz), In-beom Hwang (Feyenoord), Hee-chan Hwang (Wolves).
- Atacanţi: Heung-min Son (LAFC), Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş), Gue-sung Cho (Midtjylland).
Meciurile din faza grupelor pe care le va disputa Coreea de Sud la World Cup 2026
- Coreea de Sud – Cehia (05:00, Grupa A, Guadalajara Stadium, 12 iunie)
- Mexic – Coreea de Sud (04:00, Grupa A, Guadalajara Stadium, 19 iunie)
- Coreea de Sud – Africa de Sud (04:00, Grupa A, Monterrey Stadium, 25 iunie)
