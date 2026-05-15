Kylian Mbappe, huiduit copios de fanii lui Real Madrid la meciul cu Oviedo! Reacţia superstarului francez

Bogdan Stănescu Publicat: 15 mai 2026, 8:13

Kylian Mbappe la meciul cu Oviedo / Profimedia Images

Kylian Mbappe (27 de ani) a fost introdus pe teren abia în minutul 68 al meciului Real Madrid – Oviedo 2-0. Dacă pe Gonzalo Garcia, cel pe care l-a înlocuit Mbappe, fanii l-au aplaudat, pe superstarul francez suporterii lui Real Madrid l-au huiduit copios.

Huiduielile şi fluierăturile au continuat şi după ce Mbappe a atins prima oară balonul. Starul francez a încercat să pară că nu e afectat, a zâmbit uşor, atunci când fanii îl huiduiau.

Kylian Mbappe, huiduit şi fluierat copios de fanii lui Real Madrid!

Mbappe a fost criticat în ultima vreme, fiind acuzat de fanii lui Real Madrid că nu i-ar arăta devotament clubului. În condiţiile în care, la prezentarea oficială, Mbappe a numit Real Madrid “clubul visurilor” sale.

O petiţie online intitulată “Mbappe afară” a adunat zeci de milioane de semnături. Şi Vinicius, care a fost titular, a fost huiduit de fani, dar amploarea nu a fost aceeaşi ca în cazul lui Mbappe.

A fost o victorie care nu a ajutat-o pe Real în niciun fel, sezonul fiind deja compromis pentru gruparea din capitala Spaniei. Gonzalo Garcia (min. 43) şi Jude Bellingham (min. 79) au înscris pentru gazde, atmosfera creată de fani fiind una ostilă la acest meci.

Mbappe a avut ieri şi un motiv de bucurie, selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, anunţând lotul pentru Campionatul Mondial, din care, desigur, starul lui Real Madrid face parte. Mbappe este chiar căpitanul Franţei, urmând să evolueze la al treilea Mondial din carierea lui. FIFA World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Mbappe a publicat o poză cu el mic, cu tricoul naţionalei Franţei, apoi, alăturate, două poze, una cu el jucând pentru Franţa şi alta în care săruta trofeul Cupei Mondiale, cucerit în 2018. El le-a transmis fanilor francezi că va încerca, alături de colegii săi, să îi facă mândri la Mondial.

Real s-a confruntat cu tot felul de probleme în ultima perioadă, inclusiv conflictul dintre Valverde şi Tchouameni, în urma căruia uruguayanul a ajuns la spital.

