Kylian Mbappe, huiduit copios de fanii lui Real Madrid la meciul cu Oviedo! Reacţia superstarului francez

Kylian Mbappe (27 de ani) a fost introdus pe teren abia în minutul 68 al meciului Real Madrid – Oviedo 2-0. Dacă pe Gonzalo Garcia, cel pe care l-a înlocuit Mbappe, fanii l-au aplaudat, pe superstarul francez suporterii lui Real Madrid l-au huiduit copios.

Huiduielile şi fluierăturile au continuat şi după ce Mbappe a atins prima oară balonul. Starul francez a încercat să pară că nu e afectat, a zâmbit uşor, atunci când fanii îl huiduiau.

Mbappe a fost criticat în ultima vreme, fiind acuzat de fanii lui Real Madrid că nu i-ar arăta devotament clubului. În condiţiile în care, la prezentarea oficială, Mbappe a numit Real Madrid “clubul visurilor” sale.

O petiţie online intitulată “Mbappe afară” a adunat zeci de milioane de semnături. Şi Vinicius, care a fost titular, a fost huiduit de fani, dar amploarea nu a fost aceeaşi ca în cazul lui Mbappe.

A fost o victorie care nu a ajutat-o pe Real în niciun fel, sezonul fiind deja compromis pentru gruparea din capitala Spaniei. Gonzalo Garcia (min. 43) şi Jude Bellingham (min. 79) au înscris pentru gazde, atmosfera creată de fani fiind una ostilă la acest meci.