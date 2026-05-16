Decizia luată de Rapid în privința lui Olimpiu Moruțan, după un play-off dezastruos

Rapid a luat decizia finală în privința lui Olimpiu Moruțan (27 de ani). După un play-off dezastruos, giuleștenii încep să-și facă planurile pentru stagiunea următoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea de la Rapid, după remiza cu FC Argeș, scor 2-2. Pe banca giuleștenilor va sosi, cel mai probabil, Daniel Pancu, însă după finalul sezonului.

Decizia luată de Rapid în privința lui Olimpiu Moruțan: mijlocașul continuă în Giulești

Cu un nou antrenor pe bancă din stagiunea următoare, șefii de la Rapid s-au decis să-i ofere în continuare încredere lui Olimpiu Moruțan, notează sport.ro. Internaționalul român va continua astfel în Giulești, după cifrele dezamăgitoare din actualul sezon.

Olimpiu Moruțan a fost adus ca un mare star la Rapid, în perioada de mercato de iarnă. În ciuda faptului că oficialii clubului de sub Grant erau convinși că au dat lovitura cu transferul internaționalului român, acesta nu a impresionat însă în tricoul Rapidului.

În cele 18 meciuri bifate la Rapid, Olimpiu Moruțan a reușit să marcheze un singur gol, în duelul cu CFR Cluj din returul play-off-ului. Mijlocașul a mai oferit și patru pase decisive, în confruntările cu Dinamo, din sezonul regular și din turul play-off-ului, în meciul cu Unirea Slobozia și în cel cu FC Argeș, din ultima etapă.