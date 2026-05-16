Colegul lui Siyabonga Ngezana, nerăbdător să joace meciul de deschidere de la Mondial: “E uimitor”

Williams, alături de Ngezana (primii doi de la dreapta la stânga, pe rândul de sus)

Portarul naţionalei Africii de Sud, Ronwen Williams (34 de ani), care va purta banderola echipei sale la Mondialul din 2026, de-abia aşteaptă să joace meciul de deschidere de la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Mexic – Africa de Sud este partida de deschidere de la World Cup 2026. Este acelaşi meci de deschidere ca la Mondialul din 2010, iar partida va avea loc tot pe 11 iunie, la fel ca în urmă cu 16 ani!

Căpitanul Africii de Sud de-abia aşteaptă meciul de deschidere de la Mondial: “E uimitor”

“Am rămas fără cuvinte pentru o clipă. Există două meciuri care ies în evidență la Cupa Mondială: meciul de deschidere și finala. Și Bafana Bafana vor fi la unul dintre ele. Este uimitor doar să mă gândesc la asta”, a mărturisit Ronwen Williams într-un interviu pentru fifa.com, atunci când a fost întrebat ce sentiment a trăit când a aflat că va juca în meciul de deschidere de la Mondial.

Întrebat despre diferenţa dintre echipa de acum a Africii de Sud şi cea din 2010, Williams, căpitanul Africii de Sud, a răspuns: “Am fost mult mai buni în ultimii ani. Acum concurăm la cel mai înalt nivel în mod regulat. Am participat la două Cupe Mondiale consecutive. Ne-am descurcat extrem de bine, am avut o serie foarte bună în care am fost neînvinși mult timp. Deci, se poate vedea diferența, se simte și când jucăm. Trebuie doar să fim mai consecvenți în a participa la turneele mari, majore”, a mai spus el, pentru sursa citată.

Jucătorul FCSB-ului, Siyabonga Ngezana (28 de ani), speră şi el să prindă lotul pentru Mondial. Ngezana e titular în mod obişnuit în naţionala Africii de Sud, dar a refuzat să se opereze, lucru care l-a ţinut departe de teren şi în România, iar prezenţa lui e incertă la Mondialul american.