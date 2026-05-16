FIFA a exclus un arbitru de la Cupa Mondială 2026, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală: “E nedrept”

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) l-a eliminat pe arbitrul olandez Rob Dieperink de pe lista oficialilor pentru Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic şi Canada, deşi acuzaţiile împotriva lui de agresiune sexuală au fost retrase, conform dpa.
Acuzaţiile au fost formulate în Marea Britanie, unde arbitrul a fost arestat de Poliţia Metropolitană din Londra în camera sa de hotel pe 9 aprilie 2026, la scurt timp după ce participase ca arbitru VAR la meciul de Conference League dintre Crystal Palace şi Fiorentina.
World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în periaoda 11 iunie – 19 iulie
Olandezul a cooperat complet cu poliţia engleză, predându-şi imediat telefonul şi laptopul pentru verificări. Pe 24 aprilie, ancheta a fost oficial închisă, iar acuzaţiile au fost retrase din lipsă de probe.
Arbitrul în vârstă de 38 de ani trebuia să activeze la turneul din Statele Unite, Canada şi Mexic (11 iunie – 19 iulie) ca arbitru asistent video.
Acuzaţiile de agresiune sexuală asupra unui minor (un adolescent în vârstă de 17 ani), comunicare online cu tentă sexuală cu un minor şi deţinerea unei fotografii a acestuia nu s-au confirmat.
Publicaţia olandeză De Telegraaf l-a citat pe Dieperink, care şi-a clamat nevinovăţia: “Mă întristează foarte mult că am fost acuzat pe nedrept”. El a adăugat că este regretabil faptul că FIFA a decis să nu-l folosească pentru Campionatul Mondial.
