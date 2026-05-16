Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Roma. Victorie în semifinala cu Daniil Medvedev, care s-a întins pe două zile

Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro, sâmbătă, după o victorie dificilă în faţa rusului Daniil Medvedev (9 ATP), cu 6-2, 5-7, 6-4.

Meciul a fost întrerupt de ploaie, vineri seara, la scorul de 4-2 pentru Sinner în meciul decisiv.

Sinner, 24 ani, a obţinut a 28-a sa victorie consecutivă în circuitul ATP şi a 33-a consecutivă, un record, la turneele de categoria ATP Masters 1.000, cea mai importantă după cele de Mare Şlem.

Italianul, care a avut nevoie de două ore şi 37 de minute pentru a obţine victoria, a câştigat primele patru turnee ATP Masters 1.000 ale anului (Indian Wells, Miami, Monte Carlo şi Madrid), iar în semifinala de la Roma a arătat semne de oboseală. Sinner va încerca să devină primul italian care se impune la Internaţionalele Italiei la masculin în ultimii 50 de ani, de la Adriano Panatta în 1976.

Jannik Sinner are şansa de a câştiga al 29-lea titlu din carieră şi al cincilea în acest an, ocazie cu care ar deveni al doilea jucător din istorie, după sârbul Novak Djokovic, care îşi trece în palmares toate cele nouă turnee ATP Masters 1.000 din calendar.