Home | Tenis | ATP | Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Roma. Victorie în semifinala cu Daniil Medvedev, care s-a întins pe două zile

Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Roma. Victorie în semifinala cu Daniil Medvedev, care s-a întins pe două zile

Viviana Moraru Publicat: 16 mai 2026, 18:18

Comentarii
Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Roma. Victorie în semifinala cu Daniil Medvedev, care s-a întins pe două zile

Jannik Sinner, la Roma/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro, sâmbătă, după o victorie dificilă în faţa rusului Daniil Medvedev (9 ATP), cu 6-2, 5-7, 6-4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a fost întrerupt de ploaie, vineri seara, la scorul de 4-2 pentru Sinner în meciul decisiv.

Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Roma

Sinner, 24 ani, a obţinut a 28-a sa victorie consecutivă în circuitul ATP şi a 33-a consecutivă, un record, la turneele de categoria ATP Masters 1.000, cea mai importantă după cele de Mare Şlem.

Italianul, care a avut nevoie de două ore şi 37 de minute pentru a obţine victoria, a câştigat primele patru turnee ATP Masters 1.000 ale anului (Indian Wells, Miami, Monte Carlo şi Madrid), iar în semifinala de la Roma a arătat semne de oboseală. Sinner va încerca să devină primul italian care se impune la Internaţionalele Italiei la masculin în ultimii 50 de ani, de la Adriano Panatta în 1976.

Jannik Sinner are şansa de a câştiga al 29-lea titlu din carieră şi al cincilea în acest an, ocazie cu care ar deveni al doilea jucător din istorie, după sârbul Novak Djokovic, care îşi trece în palmares toate cele nouă turnee ATP Masters 1.000 din calendar.

Reclamă
Reclamă

În finală, Sinner îl va înfrunta pe norvegianul Casper Ruud (25 ATP), care s-a impus vineri în faţa italianului Luciano Darderi (20 ATP), cu 6-1, 6-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Observator
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
20:18

VideoJurnal Antena Sport | Titlul e servit
20:15

Al Nassr – Gamba Osaka (20:45, AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo poate câştiga două trofee în aceeaşi zi!
20:13

VideoJurnal Antena Sport | Bate un vânt de titlu
20:11

VideoJurnal Antena Sport | Încă un Mondial de colecţie
20:07

LIVE VIDEOBraga – Estrela se joacă ACUM. Ianis Stoica luptă pentru evitarea retrogradării
20:07

VideoJurnal Antena Sport | Universitatea Craiova şi U Cluj sunt gata pentru finala campionatului
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 3 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 4 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 5 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 6 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român