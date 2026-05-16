„Sper să fie campioană”. Ciprian Marica și-a ales favorita înaintea „finalei” Univ. Craiova – U Cluj

Ciprian Marica a prefațat duelul dintre Universitatea Craiova și U Cluj, din penultima etapă a play-off-ului. Înaintea meciului direct, oltenii au un avans de un punct față de clujeni.

Partida se va juca duminică, de la 20:30, pe „Ion Oblemenco”. Cu o victorie, oltenii vor câștiga titlul, la câteva zile după ce i-au învins pe clujeni și în finala Cupei României.

Ciprian Marica speră ca Universitatea Craiova să o învingă pe U Cluj și să devină campioană. Fostul internațional se așteaptă la o atmosferă „de foc” pe arena din Bănie, toate biletele fiind vândute.

De asemenea, Marica a declarat că partida va fi una dificilă pentru olteni. El a subliniat că jucătorii de la U Cluj au experiență și pot gestiona meciurile cu miză mare.

„Sper ca și meciul de acasă să fie unul plăcut, frumos… mai frumos decât cel din Cupă. La așa meci, merită să vii de oriunde să îl vezi. Mă aștept la o atmosferă fantastică. A fost o atmosferă frumoasă și la Sibiu, la finala Cupei. La Craiova se respiră fotbal și se simte așa miros de campioană. Vorbeam cu primarul, echipa a muncit mult să ajungă aici, iar rezultatele încep să apară. Cumva și pe fondul faptului că oltenii și-au dat mâna.