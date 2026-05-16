„Sper să fie campioană”. Ciprian Marica și-a ales favorita înaintea „finalei” Univ. Craiova – U Cluj

Ciprian Marica a prefațat duelul dintre Universitatea Craiova și U Cluj, din penultima etapă a play-off-ului. Înaintea meciului direct, oltenii au un avans de un punct față de clujeni.
Partida se va juca duminică, de la 20:30, pe „Ion Oblemenco”. Cu o victorie, oltenii vor câștiga titlul, la câteva zile după ce i-au învins pe clujeni și în finala Cupei României.
Ciprian Marica și-a ales favorita înaintea „finalei” Univ. Craiova – U Cluj
Ciprian Marica speră ca Universitatea Craiova să o învingă pe U Cluj și să devină campioană. Fostul internațional se așteaptă la o atmosferă „de foc” pe arena din Bănie, toate biletele fiind vândute.
De asemenea, Marica a declarat că partida va fi una dificilă pentru olteni. El a subliniat că jucătorii de la U Cluj au experiență și pot gestiona meciurile cu miză mare.
„Sper ca și meciul de acasă să fie unul plăcut, frumos… mai frumos decât cel din Cupă. La așa meci, merită să vii de oriunde să îl vezi. Mă aștept la o atmosferă fantastică. A fost o atmosferă frumoasă și la Sibiu, la finala Cupei. La Craiova se respiră fotbal și se simte așa miros de campioană. Vorbeam cu primarul, echipa a muncit mult să ajungă aici, iar rezultatele încep să apară. Cumva și pe fondul faptului că oltenii și-au dat mâna.
Principala problemă erau chestiunile din interior. Acum toată lumea trage în aceeași direcție, iar obiectivul este clar. Sper să fie campioană. Așteptăm o atmosferă de meci mare mâine seară. Așteptăm spectacol și pe teren și în tribună.
Este un meci greu. La U Cluj contează experiența… Nistor, Chipciu, jucători care știu ce înseamnă meciurile importante. De partea cealaltă, Craiova are o echipă mai unită, sunt mai grupați, colectiv arată mai bine. Joacă acasă și este clar favorită cu publicul care o împinge de la spate. Echipa are și avantaj moral prin câștigarea Cupei”, a declarat Ciprian Marica, înainte de Universitatea Craiova – U Cluj.
În meciul tur de play-off, U Cluj a învins-o cu un categoric 4-0 pe Universitatea Craiova. Oltenii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 20, după eliminarea lui Monday Etim.
- Florinel Coman, vizită surpriză la antrenamentul FCSB-ului: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”
- Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate câștiga „finala” de titlu cu Univ. Craiova. Știe ce va face diferența
- “Altcineva trebuie să vă răspundă!” Adi Popa, despre ratarea obiectivului la CSA Steaua şi retragera din fotbal
- Preţul incredibil cu care se vinde la negru un bilet la Universitatea Craiova – U Cluj!
- Primul transfer pregătit de Sepsi pentru Liga 1: un fost fotbalist de la FCSB!