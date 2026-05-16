Florinel Coman, vizită surpriză la antrenamentul FCSB-ului: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”

Florinel Coman (28 de ani) și-a vizitat foștii coechipieri de la FCSB. Mijlocașul de la Al-Gharafa a fost filmat îmbrățișându-se cu aceștia, la antrenamentul roș-albaștrilor.

Florinel Coman evoluează la Al Gharafa de două sezoane. În ultima perioadă, s-a zvonit că el ar putea reveni la FCSB, dat fiind faptul că oficialii clubului din Qatar iau în calcul să renunțe la serviciile lui, în perioada de mercato care se apropie.

Cu două zile înaintea partidei cu Hermannstadt din ultima etapă a play-out-ului, cei de la FCSB au avut parte de o vizită surpriză. Îmbrăcat în echipamentul roș-albaștrilor, Florinel Coman a fost filmat la antrenamentul echipei la care a evoluat până în vara lui 2024.

În imaginile postate de FCSB pe conturile oficiale ale clubului, Florinel Coman este surprins îmbrățișându-se cu foștii săi colegi, printre care Octavian Popescu, Florin Tănase, Ștefan Târnovanu sau Joyskim Dawa.

„Florinel Coman și-a revăzut foștii colegi, profitând de pauza competițională din prima ligă a Qatarului. Unele lucruri nu se schimbă niciodată”, au notat cei de la FCSB, la postarea cu Florinel Coman.