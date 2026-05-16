Florinel Coman, vizită surpriză la antrenamentul FCSB-ului: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”

Florinel Coman (28 de ani) și-a vizitat foștii coechipieri de la FCSB. Mijlocașul de la Al-Gharafa a fost filmat îmbrățișându-se cu aceștia, la antrenamentul roș-albaștrilor.
Florinel Coman evoluează la Al Gharafa de două sezoane. În ultima perioadă, s-a zvonit că el ar putea reveni la FCSB, dat fiind faptul că oficialii clubului din Qatar iau în calcul să renunțe la serviciile lui, în perioada de mercato care se apropie.
Florinel Coman, vizită surpriză la antrenamentul FCSB-ului
Cu două zile înaintea partidei cu Hermannstadt din ultima etapă a play-out-ului, cei de la FCSB au avut parte de o vizită surpriză. Îmbrăcat în echipamentul roș-albaștrilor, Florinel Coman a fost filmat la antrenamentul echipei la care a evoluat până în vara lui 2024.
În imaginile postate de FCSB pe conturile oficiale ale clubului, Florinel Coman este surprins îmbrățișându-se cu foștii săi colegi, printre care Octavian Popescu, Florin Tănase, Ștefan Târnovanu sau Joyskim Dawa.
„Florinel Coman și-a revăzut foștii colegi, profitând de pauza competițională din prima ligă a Qatarului. Unele lucruri nu se schimbă niciodată”, au notat cei de la FCSB, la postarea cu Florinel Coman.
Gigi Becali și-a exprimat recent dorința de a-l readuce pe Florinel Coman la FCSB, în vară, alături de Adrian Șut. Coman mai are însă contract cu Al Gharafa până în iulie 2027.
Formația din Qatar ia în calcul să-i găsească o nouă echipă lui Florinel Coman, unde să-l cedeze sub formă de împrumut, așa cum s-a întâmplat în iarna trecută, când a evoluat la Cagliari. Dacă nu se va întâmpla asta, atunci Al Gharafa îl poate lăsa chiar liber de contract pe „Mbappe”, după ultimele zvonuri apărute.
- 3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman
- 6 goluri și 9 pase decisive a reușit Coman la Al Gharafa, în cele 44 de meciuri bifate
Anunțul lui Mihai Stoica despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB
Gigi Becali a încercat în dese rânduri să-l readucă pe Florinel Coman la FCSB. Chiar şi în iarnă au existat tratative. Atunci Becali le-a propus arabilor să-l ia sub formă de împrumut, dar el să plătească doar 700.000 de euro din salariu de 2 milioane de euro pe care fotbalistul îl are. Oficialii de la Al Gharafa s-au opus mutării.
Mihai Stoica a fost întrebat dacă este posibil ca şi în vară FCSB să încerce readucerea lui Florinel Coman.
Managerul de la FCSB este sceptic. “Nu am discutat absolut nimic. Florinel are un agent cu foarte, foarte multe relaţii şi oricând e binevenit. Ne e dor de el. Dar nu ştiu dacă Florinel poate să plece, mai ales că el încă are contract. Dar când ai 2.000.000 de luat, ce faci, le laşi ca să vii pe 200.000 de euro?”, a declarat MM Stoica, la Fanatik.
