Ivana Knoll a încins atmosfera la Croaţia - Italia! Apariţie "fierbinte", cu care a atras toate privirile - Antena Sport

„Am pregătit niște ținute puțin diferite, mai sexy ca niciodată. Iubesc moda și îmi place să arăt la modă când merg la meciuri. Va fi distractiv și abia aștept ca toată lumea să mă vadă. Bineînțeles că vreau ca Croația să câștige, dar susțin și Germania pentru că m-am născut și am crescut aici. Cred că Franța este una dintre cele mai bune echipe, îmi pare rău să spun asta pentru că am pierdut în fața lor, dar au o echipă incredibilă. Anglia are și ea o șansă mare.

Qatar a fost o experiență nebună pentru mine, nu m-am gândit niciodată că s-ar putea întâmpla așa ceva. Când lucrurile s-au calmat și mi-am dat seama ce s-a întâmplat cu adevărat, a fost ceva ce nu voi uita niciodată„, a spus Ivan Knoll într-un interviu acordat celor de la Corriere dello Sport.

Ivana Knoll a cedat şi a dezvăluit câţi ani are cu adevărat

Ivana Knoll a cedat şi a dezvăluit câţi ani are, de fapt. Deşi în spaţiul public a apărut că ar avea vârsta de 31 de ani, realitatea e cu totul alta.

Astfel, modelul croat care a făcut senzaţie la Campionatul Mondial din Qatar a dezvăluit care este vârsta sa reală.

„Toată lumea pe internet scrie că am 31 de ani. Nu este adevărat, am 26. Nu înțeleg de unde a pornit această greșeală”, a spus Ivana Knoll, care a făcut referire şi la cea mai indecentă propunere pe care a primit-o.

„Mulți au încercat să mă convingă. Dar nu e pentru mine, nu așa am fost crescută și educată. La un moment dat am primit o invitație la New York, negocieri pentru un contract. M-am enervat când am aflat că era vorba de OnlyFans„, a mai spus Ivana Knoll pentru Bild.