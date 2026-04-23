Lamine Yamal ar putea rata Campionatul Mondial 2026. Anunţul care le dă fiori spaniolilor

Naţionala Spaniei a primit o veste proastă, după accidentarea lui Lamine Yamal. Starul catalanilor s-a “rupt” după ce a marcat din penalty în victoria cu 1-0 obţinută de Barcelona, cu Celta Vigo.
Lamine Yamal l-a învins de la punctul cu var pe Ionuţ Radu, în minutul 40. Imediat după golul marcat, decarul catalanilor s-a întins pe gazon şi a fost înlocuit de Roony.
Panică în Spania, după accidentarea lui Lamine Yamal: prezenţa la Campionatul Mondial, în pericol
Spaniolii au contactat un medic, pentru a afla mai multe detalii despre gravitatea accidentării lui Lamine Yamal. Din primele informaţii, acesta a suferit o ruptură la coapsa stângă, la muşchii ischiogambieri, accidentare care-l va ţine departe de teren până la finalul sezonului de La Liga.
Medicul specialist Pedro Luis Ripoll a transmis că accidentarea lui Lamine Yamal este una delicată, care ar putea să-l împiedice să evolueze la Campionatul Mondial, care se vede live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
“Această accidentare are o rată de recidivă de 30%, aşa că trebuie să fie foarte atent. Trebuie să fim extrem de precauţi cu privire la momentul recuperării.
(N.r. Despre participarea la World Cup 2026) Este foarte riscant să vorbim în acest moment dacă seamănă mai mult cu o contractură sau o ruptură. În orice caz, Luis de la Fuente îşi doreşte jucători sănătoşi şi în formă. Cred că va fi dificil de convocat pentru că rata de recidivă e de 30% şi ar putea pierde un jucător pentru Campionatul Mondial”, a declarat medicul Pedro Luis Ripoll, conform mundodeportivo.com.
Lamine Yamal va fi supus mai multor investigaţii medicale la Barcelona, pentru a se stabili exact gravitatea accidentării sale. Cel mai probabil, el va rata El Clasico, care se va disputa pe 10 mai, pe Camp Nou.
