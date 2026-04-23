Lamine Yamal ar putea rata Campionatul Mondial 2026. Anunţul care le dă fiori spaniolilor

Naţionala Spaniei a primit o veste proastă, după accidentarea lui Lamine Yamal. Starul catalanilor s-a “rupt” după ce a marcat din penalty în victoria cu 1-0 obţinută de Barcelona, cu Celta Vigo.

Lamine Yamal l-a învins de la punctul cu var pe Ionuţ Radu, în minutul 40. Imediat după golul marcat, decarul catalanilor s-a întins pe gazon şi a fost înlocuit de Roony.

Panică în Spania, după accidentarea lui Lamine Yamal: prezenţa la Campionatul Mondial, în pericol

Spaniolii au contactat un medic, pentru a afla mai multe detalii despre gravitatea accidentării lui Lamine Yamal. Din primele informaţii, acesta a suferit o ruptură la coapsa stângă, la muşchii ischiogambieri, accidentare care-l va ţine departe de teren până la finalul sezonului de La Liga.

Medicul specialist Pedro Luis Ripoll a transmis că accidentarea lui Lamine Yamal este una delicată, care ar putea să-l împiedice să evolueze la Campionatul Mondial, care se vede live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

“Această accidentare are o rată de recidivă de 30%, aşa că trebuie să fie foarte atent. Trebuie să fim extrem de precauţi cu privire la momentul recuperării.