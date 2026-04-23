Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 12:36

Comentarii
Lamine Yamal ar putea rata Campionatul Mondial 2026. Anunţul care le dă fiori spaniolilor

Lamine Yamal s-a accidentat în Barcelona - Celta Vigo 1-0/ Profimedia

Naţionala Spaniei a primit o veste proastă, după accidentarea lui Lamine Yamal. Starul catalanilor s-a “rupt” după ce a marcat din penalty în victoria cu 1-0 obţinută de Barcelona, cu Celta Vigo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lamine Yamal l-a învins de la punctul cu var pe Ionuţ Radu, în minutul 40. Imediat după golul marcat, decarul catalanilor s-a întins pe gazon şi a fost înlocuit de Roony.

Panică în Spania, după accidentarea lui Lamine Yamal: prezenţa la Campionatul Mondial, în pericol

Spaniolii au contactat un medic, pentru a afla mai multe detalii despre gravitatea accidentării lui Lamine Yamal. Din primele informaţii, acesta a suferit o ruptură la coapsa stângă, la muşchii ischiogambieri, accidentare care-l va ţine departe de teren până la finalul sezonului de La Liga.

Medicul specialist Pedro Luis Ripoll a transmis că accidentarea lui Lamine Yamal este una delicată, care ar putea să-l împiedice să evolueze la Campionatul Mondial, care se vede live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

“Această accidentare are o rată de recidivă de 30%, aşa că trebuie să fie foarte atent. Trebuie să fim extrem de precauţi cu privire la momentul recuperării.

Reclamă
Reclamă

(N.r. Despre participarea la World Cup 2026) Este foarte riscant să vorbim în acest moment dacă seamănă mai mult cu o contractură sau o ruptură. În orice caz, Luis de la Fuente îşi doreşte jucători sănătoşi şi în formă. Cred că va fi dificil de convocat pentru că rata de recidivă e de 30% şi ar putea pierde un jucător pentru Campionatul Mondial”, a declarat medicul Pedro Luis Ripoll, conform mundodeportivo.com.

Lamine Yamal va fi supus mai multor investigaţii medicale la Barcelona, pentru a se stabili exact gravitatea accidentării sale. Cel mai probabil, el va rata El Clasico, care se va disputa pe 10 mai, pe Camp Nou.

Analist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui BolojanAnalist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui Bolojan
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Observator
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Ramona Farcău, interviu dur înainte de alegerile FRH: „Este trist şi revoltător că nu oamenii de handbal îşi vor decide viitorul”
Fanatik.ro
Ramona Farcău, interviu dur înainte de alegerile FRH: „Este trist şi revoltător că nu oamenii de handbal îşi vor decide viitorul”
16:40

Dorinel Munteanu anunță dezastrul la FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi: „Va intra în debandadă”
16:32

Italienii au luat foc după ce americanii au sugerat ca Squadra Azzurra să înlocuiască Iran la World Cup 2026: “Ruşinos!”
16:28

Lovitură grea pentru Lazio înaintea finalei cu Inter! Chivu rămâne fără rival
16:27

Mehmet Topal i-a pus gând rău FCSB-ului: „Nu avem niciun motiv să nu câștigăm”
16:11

Jaqueline Cristian, calificare senzațională în turul doi la Madrid! Românca, victorie după ce a salvat 3 mingi de meci
15:49

Un fost jucător al Rapidului, propus antrenor la FCSB! A antrenat şi în Turcia
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 4 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 5 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”