Încă o revoluție! Mondialul din 2030 ar putea avea 16 grupe și o treime din membrii FIFA la start

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena, va fi primul din istorie cu 48 de echipe la start. Totodată, ar putea fi și ultimul.

Potrivit unor surse din presa internațională, FIFA se gândește serios să schimbe din nou numărul de formații participante odată cu Mondialul din 2030. Astfel, la turneul care se va desfășura în Spania, Portugalia și Maroc ar urma să evolueze 64 de echipe naționale!

Mondialul din 2030 ar putea avea 64 de echipe!

Ideea a fost avansată inițial de CONMEBOL (Confederația din America de Sud), pentru a sărbători centenarul Cupei Mondiale și a oferi șanse de calificare și selecționatelor mai slab cotate. De altfel, ediția din 2030 este una aniversară, iar Argentina, Paraguay și Uruguay vor găzdui câte un meci în acest turneu.

Deși FIFA a primit propunerea cu ceva rezerve, lucrurile par să se fi schimbat între timp. Gianni Infantino, președintele FIFA, este încurajat de succesul care se anunță la Mondialul din 2026 și ia în calcul încă o creștere a numărului de echipe.

Aproape o treime dintre membrii FIFA ar merge la Cupa Mondială

64 de selecționare ar însemna că mai mult de un sfert, aproape o treime, dintre cele 211 federații afiliate la FIFA vor juca la Cupa Mondială din 2030. Formatul ar putea fi unul revoluționar, cu 16 grupe de câte patru echipe.