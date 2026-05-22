Încă o revoluție! Mondialul din 2030 ar putea avea 16 grupe și o treime din membrii FIFA la start

Ionuţ Axinescu Publicat: 22 mai 2026, 12:11

Gianni Infantino, la Congresul FIFA / Profimedia

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena, va fi primul din istorie cu 48 de echipe la start. Totodată, ar putea fi și ultimul.

Potrivit unor surse din presa internațională, FIFA se gândește serios să schimbe din nou numărul de formații participante odată cu Mondialul din 2030. Astfel, la turneul care se va desfășura în Spania, Portugalia și Maroc ar urma să evolueze 64 de echipe naționale!

Mondialul din 2030 ar putea avea 64 de echipe!

Ideea a fost avansată inițial de CONMEBOL (Confederația din America de Sud), pentru a sărbători centenarul Cupei Mondiale și a oferi șanse de calificare și selecționatelor mai slab cotate. De altfel, ediția din 2030 este una aniversară, iar Argentina, Paraguay și Uruguay vor găzdui câte un meci în acest turneu.

Deși FIFA a primit propunerea cu ceva rezerve, lucrurile par să se fi schimbat între timp. Gianni Infantino, președintele FIFA, este încurajat de succesul care se anunță la Mondialul din 2026 și ia în calcul încă o creștere a numărului de echipe.

Aproape o treime dintre membrii FIFA ar merge la Cupa Mondială

64 de selecționare ar însemna că mai mult de un sfert, aproape o treime, dintre cele 211 federații afiliate la FIFA vor juca la Cupa Mondială din 2030. Formatul ar putea fi unul revoluționar, cu 16 grupe de câte patru echipe.

Stadionul din Casablanca se află pe lista candidatelor care pot găzdui finala Cupei Mondiale din 2030

Deși FIFA consideră că un asemenea proiect ar oferi oportunități unor naționale mici, care altfel nu ar avea posibilitatea să se califice la cea mai importantă competiție a lumii, mulți fani sunt sceptici. Un Mondial cu 64 de echipe ar fi diluat valoric, iar numărul mare de meciuri ar duce și la scăderea interesului pentru turneu.

Cine debutează în 2026

Mondialul de la vară, cu 48 de echipe, aduce oricum la start națiuni care nu visau să ajungă la un Mondial în urmă cu câțiva ani. Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan vor debuta la turneul final, în timp ce Haiti, Congo, Qatar și Irak s-au calificat abia a doua oară la o asemenea competiție.

Altfel, Cupa Mondială din 2030 are și alte necunoscute, nu doar numărul de echipe prezente. Momentan, nu se știe pe ce stadion se va juca marea finală și nici măcar în ce țară. Arena pentru ultimul act va fi aleasă dintre Santiago Bernabéu, Camp Nou și Hassan II, ultima fiind încă în construcție și gândită să găzduiască 115.000 de spectatori.

