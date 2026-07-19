Lionel Messi, pe urmele lui Kylian Mbappe! Ce trebuie să facă pentru a câştiga „Gheata de Aur” + criteriile de departajare

Lionel Messi se pregăteşte pentru marea finală a Cupei Mondiale 2026 dintre Spania şi Argentina. Partida în care este pus în joc trofeul suprem din fotbal va începe la ora 22:00 şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
În acest moment, după 7 meciuri, Lionel Messi se află pe locul 2 în topul celor mai buni marcatori de la Cupa Mondială 2026, cu 8 reuşite. Pe prima poziţie se află Kylian Mbappe, cel care a ajuns la 10 goluri marcate după dubla reuşită în finala mică împotriva Angliei, câştigată de echipa lui Thomas Tuchel cu un incredibil 6-4.
- Spania – Argentina, marea finală de la Cupa Mondială 2026, e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY de la ora 22:00
Lionel Messi – Kylian Mbappe, duelul pentru Gheata de Aur la Cupa Mondială 2026
Un lucru este cert la ediţia de anul acesta a Cupei Mondiale 2026. Un singur jucător va primi Gheata de Aur, după ce FIFA a decis să introducă criterii de departajare în cazul jucătorilor care încheie cu acelaşi număr de goluri turneul.
În acest moment, Kylian Mbappe are 10 goluri şi 4 pase decisive, în timp ce Lionel Messi are 8 goluri şi 4 pase decisive. Al doilea criteriu este cel al paselor decisive, ceea ce înseamnă că Messi şi Mbappe ar fi la egalitate perfectă în cazul în care argentinianul reuşeşte o dublă în finala de duminică fără să paseze decisiv. Al treilea criteriu de departajare este cel al minutelor jucate la această Cupă Mondială, în avantaj fiind jucătorul care a evoluat mai puţin.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Only a hattrick by Leo Messi in the World Cup final would prevent Kylian Mbappé winning the Golden Boot award. pic.twitter.com/Lz5GfJAcpB
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
Asfel, Mbappe are prima şansă, deoarece Lionel Messi are două meciuri în care Argentina a ajuns în prelungiri, iar el a jucat de fiecare dată 120 de minute. E drept, argentinianul nu a fost titular în al treilea meci din grupe, cu Iordania, partidă în care a intrat pe parcurs. În total, el are 620 de minute jucate, în timp ce Mbappe a ajuns la 700. Astfel, în cazul în care va fi integralist, argentinianul va avea mai multe minute jucate decât Mbappe.
Messi va avea nevoie de o dublă şi o pasă decisivă sau un hat-trick, pentru a-l depăşi pe Mbappe în acest top şi pentru a câştiga Gheata de Aur.
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