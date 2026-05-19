Lotul Scoţiei pentru Cupa Mondială 2026

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, şi-a dezvăluit marţi lotul pentru Cupa Mondială din 2026 (11 iunie – 19 iulie), care, aşa cum era de aşteptat, îi include pe Scott McTominay şi John McGinn. Mai surprinzătoare este includerea portarului de la Hearts, Craig Gordon, în vârstă de 43 de ani, într-un lot în care niciun portar nu este titular obişnuit la nivel de club.
Steve Clarke a anunţat lotul Scoţiei pentru Cupa Mondială
În lista celor 26 de jucători selectaţi pentru următoarea Cupă Mondială (11 iunie – 19 iulie) pe care a dezvăluit-o marţi, antrenorul Steve Clarke a ales să includă trei portari care au petrecut aproape tot sezonul pe bancă: Angus Gunn (un meci cu Nottingham Forest), Liam Kelly (două meciuri de Cupă cu Rangers) şi mai ales Craig Gordon (trei meciuri cu Hearts), un veteran în vârstă de 43 de ani care revine după o accidentare.
Pentru prima sa Cupă Mondială din 1998, Scoţia a fost plasată în Grupa C. Acolo va înfrunta Brazilia lui Neymar, Haiti şi Maroc, notează News.ro.
Lotul Scoţiei pentru Cupa Mondială
- Portari: Craig Gordon (Hearts, SCO), Angus Gunn (Nottingham Forest, ANG), Liam Kelly (Rangers, SCO)
- Fundaşi: Grant Hanley (Hibernian, SCO), Jack Hendry (Al-Ettifaq, ARS), Aaron Hickey (Brentford, ANG), Dom Hyam (Wrexham, ANG), Scott McKenna (Dinamo Zagreb, CRO), Nathan Patterson (Everton, ANG), Anthony Ralston (Celtic, SCO), Andy Robertson (Liverpool, ANG), John Souttar (Rangers, SCO), Kieran Tierney (Celtic, SCO)
- Mijlocaşi: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock, SCO), Lewis Ferguson (Bologna, ITA), Ben Gannon-Doak (Bournemouth, ANG), Billy Gilmour (Naples, ITA), John McGinn (Aston Villa, ANG), Kenny McLean (Norwich, ENG), Scott McTominay (Naples, ITA)
- Atacanţi: Che Adams (Torino, ITA), Lyndon Dykes (Charlton, ENG), George Hirst (Ipswich, ENG), Lawrence Shankland (Hearts, SCO), Ross Stewart (Southampton, ENG).
