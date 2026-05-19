Lotul Scoţiei pentru Cupa Mondială 2026

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, şi-a dezvăluit marţi lotul pentru Cupa Mondială din 2026 (11 iunie – 19 iulie), care, aşa cum era de aşteptat, îi include pe Scott McTominay şi John McGinn. Mai surprinzătoare este includerea portarului de la Hearts, Craig Gordon, în vârstă de 43 de ani, într-un lot în care niciun portar nu este titular obişnuit la nivel de club.

În lista celor 26 de jucători selectaţi pentru următoarea Cupă Mondială (11 iunie – 19 iulie) pe care a dezvăluit-o marţi, antrenorul Steve Clarke a ales să includă trei portari care au petrecut aproape tot sezonul pe bancă: Angus Gunn (un meci cu Nottingham Forest), Liam Kelly (două meciuri de Cupă cu Rangers) şi mai ales Craig Gordon (trei meciuri cu Hearts), un veteran în vârstă de 43 de ani care revine după o accidentare.

Pentru prima sa Cupă Mondială din 1998, Scoţia a fost plasată în Grupa C. Acolo va înfrunta Brazilia lui Neymar, Haiti şi Maroc, notează News.ro.

