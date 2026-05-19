“Here we go!”. Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola

Şefii lui Manchester City nu au pierdut timpul şi i-au găsit deja un înlocuitor lui Pep Guardiola, cel care urmează să părăsească formaţia engleză la finalul actualului sezon. Şeicii au bătut palma cu Enzo Maresca, cel care a mai lucrat în trecut pe Etihad.

Enzo Maresca, înlocuitorul lui Pep Guardiola la Manchester City

După ce s-a speculat intens în ultimele săptămâni cu privire la viitorul lui Pep Guardiola, în presă au apărut informaţiile că tehnicianul iberic nu o să mai continue la formaţia engleză. Asta a făcut ca şefii formaţiei de pe Etihad să caute un înlocuitor, pe care l-au găsit foarte repede, în persoana lui Enzo Maresca, italianul care a fost ultima dată pe banca celor de la Chelsea.

Fabrizio Romano a anunţat că există un acord între părţi şi că Maresca este considerat a fi omul ideal pentru a-i urma lui Pep Guardiola la Manchester City. De altfel, în trecut, italianul a mai lucrat pentru gruparea “cetăţenilor”, la nivel de academie, unde a pregătit formaţia U23, cât şi ca asistent al lui Pep Guardiola.

Maresca şi-a început cariera de antrenor principal la Leicester City, în sezonul 2023-2024, când a reuşit să o promoveze în Premier League, după care a acceptat propunerea celor de la Chelsea, unde a stat până la începutul anului 2026.

Guardiola a scris istorie pentru Manchester City

Pep Guardiola a pregătit până acum 3 echipe la nivel de seniori, Barcelona, Bayern Munchen şi Manchester City. La formaţia din Premier League ajungea în urmă cu 10 ani, iar de atunci a reuşit să intre în istoria clubului prin performanţele obţinute.