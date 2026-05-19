Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Impresionant: în 2020 juca fotbal în sală, iar acum merge la Cupa Mondială

Impresionant: în 2020 juca fotbal în sală, iar acum merge la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 19 mai 2026, 14:45

Comentarii
Impresionant: în 2020 juca fotbal în sală, iar acum merge la Cupa Mondială

Taha Ali, fotbalistul care până în 2020 a jucat fotbal în sală, merge la Cupa Mondială. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Unul dintre fotbaliştii care va fi prezent la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, Taha Ali, selecţionat în lotul Suediei, juca fotbal în sală în 2020, iar acum va fi prezent la cea mai importantă competiţie a lumii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Povestea impresionantă a fotbalistului suedez care a a debutat în prima ligă la 22 de ani

Graham Potter a reuşit imposibilul şi a dus-o pe Suedia la Cupa Mondială, asta după ce selecţionata nordică nu a obţinut vreo victorie în preliminarii, dar a beneficiat de parcursul excelent din Nations League şi a trecut de cele două meciuri de baraj disputate. Astfel, printre jucătorii care vor merge la turneul final şi-a făcut loc şi Taha Ali, sportiv care are în spate o poveste foarte interesantă.

Ali juca în 2020 fotbal în sală, iar debutul în prima ligă a Suediei a venit abia când avea 22 de ani, iar de atunci a urmat un progres continuu pentru jucătorul care acum este legitimat la Malmo, una din formaţiile de top ale campionatului, notează presa locală.

  • O singură selecţie are Taha Ali pentru Suedia, în 2024, în victoria cu Estonia, 2-1, când a şi pasat decisiv.

Lotul Suediei pentru Cupa Mondială

Suedia este în Grupa J, alături de Japonia, Olanda şi Tunisia.

  • Portari: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
  • Fundaşi: Hjalmar Ekdal (Burnley FC), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Nilsson Lindelof (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Dortmund)
  • Mijlocaşi: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Paphos FC), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)
  • Atacanţi: Taha Ali (Malmo FF), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Bruges), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Joacă inconștientă printre tinerii din Galați. Surprinși când aleargă și sar de pe un bloc turn pe altul
Observator
Joacă inconștientă printre tinerii din Galați. Surprinși când aleargă și sar de pe un bloc turn pe altul
Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv
Fanatik.ro
Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv
13:55

Rapid i-a decis viitorul lui Elvir Koljic
13:31

Singurul fotbalist care a marcat la Cupa Mondială pentru două țări diferite
13:28

OFICIAL | Corvinul Hunedoara a anunţat stadionul pe care joacă meciurile din Liga 1
12:51

Ronald Koeman are încredere în naţionala Olandei, înainte de Cupa Mondială 2026: “Putem învinge pe oricine”
12:46

NEWS ALERT“Here we go!”. Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola
12:34

“Proşti!” Ce spunea Marius Baciu despre jucătorii de la FCSB în acest sezon: “Trebuie amendat”
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român