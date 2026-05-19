Impresionant: în 2020 juca fotbal în sală, iar acum merge la Cupa Mondială

Unul dintre fotbaliştii care va fi prezent la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, Taha Ali, selecţionat în lotul Suediei, juca fotbal în sală în 2020, iar acum va fi prezent la cea mai importantă competiţie a lumii.
Povestea impresionantă a fotbalistului suedez care a a debutat în prima ligă la 22 de ani
Graham Potter a reuşit imposibilul şi a dus-o pe Suedia la Cupa Mondială, asta după ce selecţionata nordică nu a obţinut vreo victorie în preliminarii, dar a beneficiat de parcursul excelent din Nations League şi a trecut de cele două meciuri de baraj disputate. Astfel, printre jucătorii care vor merge la turneul final şi-a făcut loc şi Taha Ali, sportiv care are în spate o poveste foarte interesantă.
Ali juca în 2020 fotbal în sală, iar debutul în prima ligă a Suediei a venit abia când avea 22 de ani, iar de atunci a urmat un progres continuu pentru jucătorul care acum este legitimat la Malmo, una din formaţiile de top ale campionatului, notează presa locală.
- O singură selecţie are Taha Ali pentru Suedia, în 2024, în victoria cu Estonia, 2-1, când a şi pasat decisiv.
Lotul Suediei pentru Cupa Mondială
Suedia este în Grupa J, alături de Japonia, Olanda şi Tunisia.
- Portari: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
- Fundaşi: Hjalmar Ekdal (Burnley FC), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Nilsson Lindelof (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Dortmund)
- Mijlocaşi: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Paphos FC), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)
- Atacanţi: Taha Ali (Malmo FF), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Bruges), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).
