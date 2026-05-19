Ronald Koeman, selecţionerul naţionalei de fotbal a Olandei, a declarat că echipa sa are suficientă calitate de a învinge orice echipă la CM 2026, chiar dacă nu este considerată una dintre pretendentele la titlul mondial din SUA, Mexic şi Canada, scrie Reuters.

Olanda, triplă vicecampioană mondială, joacă în Grupa F, alături de Japonia, Suedia şi Tunisia.

Ronald Koeman are încredere în naţionala Olandei, înainte de Cupa Mondială 2026: “Putem învinge pe oricine”

Deţinătoarea titlului, Argentina, Franţa – campioana mondială din 2018 şi campioana europeană Spania se numără printre favoritele la câştigarea Cupei Mondiale, care va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie în America de Nord, dar Koeman are încredere în lotul său.

”Oamenii s-ar putea să nu ne vadă ca fiind una dintre favorite la câştigarea Cupei Mondiale. Dar puterea Olandei este că putem învinge pe oricine, pentru că abilitatea există în lotul nostru”, a declarat fostul fundaş pentru FIFA într-un interviu publicat luni.

Selecţionerul de 63 de ani, care încă nu şi-a anunţat lotul pentru Cupa Mondială, s-a întors la naţionala batavă în 2023, după ce Louis van Gaal a condus echipa până în sferturile de finală la ediţia precedentă din Qatar.