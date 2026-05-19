Ronald Koeman are încredere în naţionala Olandei, înainte de Cupa Mondială 2026: “Putem învinge pe oricine”

Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 12:51

Ronald Koeman, în timpul unui meci / Profimedia

Ronald Koeman, selecţionerul naţionalei de fotbal a Olandei, a declarat că echipa sa are suficientă calitate de a învinge orice echipă la CM 2026, chiar dacă nu este considerată una dintre pretendentele la titlul mondial din SUA, Mexic şi Canada, scrie Reuters.

Olanda, triplă vicecampioană mondială, joacă în Grupa F, alături de Japonia, Suedia şi Tunisia.

Deţinătoarea titlului, Argentina, Franţa – campioana mondială din 2018 şi campioana europeană Spania se numără printre favoritele la câştigarea Cupei Mondiale, care va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie în America de Nord, dar Koeman are încredere în lotul său.

”Oamenii s-ar putea să nu ne vadă ca fiind una dintre favorite la câştigarea Cupei Mondiale. Dar puterea Olandei este că putem învinge pe oricine, pentru că abilitatea există în lotul nostru”, a declarat fostul fundaş pentru FIFA într-un interviu publicat luni.

Selecţionerul de 63 de ani, care încă nu şi-a anunţat lotul pentru Cupa Mondială, s-a întors la naţionala batavă în 2023, după ce Louis van Gaal a condus echipa până în sferturile de finală la ediţia precedentă din Qatar.

”Cred că această echipă este pe drumul cel bun. Ceea ce aş vrea să spună oamenii despre echipa mea este că evoluează cu multă intensitate, că nu pot spune că nu am făcut suficient. Vreau să joace cu încredere, cu personalitate, înţelegând care sunt calităţile lor. Şi să respecte întotdeauna fiecare adversar, în ciuda faptului că pot exista aşa-numite naţiuni mai mici la Cupa Mondială. Toate sunt meciuri în sine şi trebuie să te asiguri că nu eşti luat prin surprindere de o naţiune mai mică”, a adăugat Koeman.

Cu naţionala Ţărilor de Jos, Koeman are un palmares de 22 victorii, 9 egaluri şi 8 înfrângeri, cu un golaveraj de +54.

Programul Olandei la World Cup 2026

  • Olanda – Japonia (23:00, Grupa F, Dallas Stadium, 14 iunie)
  • Olanda – Suedia (20:00, Grupa F, Houston Stadium, 20 iunie)
  • Tunisia – Olanda (02:00, Grupa F, Kansas City Stadium, 26 iunie)
