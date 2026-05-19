Rapid i-a decis viitorul lui Elvir Koljic

Sezonul 2025-2026 a fost unul dezamăgitor pentru cei de la Rapid, care au ratat obiectivul de a obţine calificarea în cupele europene, iar acum Dan Şucu e pregătit să facă o remaniere a lotului odată cu venirea noului antrenor.

Elvir Koljic, OUT de la Rapid

Unul dintre jucătorii care nu au convins este Elvir Koljic, atacantul adus cu mari speranţe de la Universitatea Craiova în urmă cu un an şi jumătate. Bosniacul a primit nenumărate şanse de a performa, însă a părut mai mereu cu un pas în urmă faţă de nivelul dorit de către conducători. Astfel, din cauza lipsei de eficienţă, atacantul nu va mai rămâne în lot şi pentru sezonul viitor.

Se pare că decizia a fost deja luată de şefii echipei, care nu-i vor mai prelungi contractul şi-l vor lăsa să plece, notează Fanatik. Astfel, pentru cei de la Rapid o să rămână, pentru zona ofensivă, o singură variantă sigură, Daniel Paraschiv. Ar mai fi şi Thalison, brazilianul luat în iarnă care s-a accidentat recent, însă acesta preferă să joace în bandă sau să fie vârf 2.

Un semn de întrebare îl reprezintă Timothej Jambor, jucătorul luat de Rapid cu 1 milion de euro, care a fost împrumutat în ultimele 6 luni la Slask Wrocklaw, în liga secundă din Polonia. Acesta are o clauză de cumpărare din partea polonezilor, care încă nu a fost activată.

Salariul uriaş pe care Elvir Koljic îl primea de la Rapid

Elvir Koljic a fost dorit înainte de transferul la Rapid şi de cei de la FCSB, care bătuseră palma cu jucătorul, însă giuleştenii au intervenit pe ultima sută de metri şi l-au deturnat pe acesta. Pentru a-l convinge să semneze, Dan Şucu i-a oferit un salariu care a fost printre cele mai mari din Liga 1: 30.000 de euro lunar.