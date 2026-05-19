Singurul fotbalist care a marcat la Cupa Mondială pentru două țări diferite

Există fotbaliști care au jucat pentru două echipe naționale diferite la Campionatul Mondial, în timp ce Dejan Stankovic a evoluat chiar pentru trei selecționate (Iugoslavia, Serbia & Muntenegru și Serbia). Dar un singur om a marcat la cel mai important turneu al lumii pentru două echipe distincte: Robert Prosinecki.

Născut în 1969, în Germania de Vest, Prosinecki a fost crescut de Dinamo Zagreb, dar a „explodat” ca fotbalist la rivala Steaua Roșie Belgrad, spre finalul anilor ‘80. Firesc, a urmat și convocarea la echipa națională.

Robert Prosinecki a înscris pentru Iugoslavia în 1990

După ce a debutat în luna martie a acelui an, Prosinecki a fost chemat la echipa națională a Iugoslaviei pentru Mondialul din Italia ‘90. Deși avea doar 21 de ani, selecționerul Ivica Osim era conștient că are o „perlă” în lot, așa că i-a oferit minute. Nu multe, dar suficiente pentru ca Robert Prosinecki să-și arate clasa și chiar să marcheze.

A prins 35 de minute în meciul de debut, pierdut de iugoslavi cu Germania (1-4), apoi a intrat în jocul cu Emiratele Arabe Unite, ultimul din grupă. Atunci a și înscris, în finalul partidei, golul de 4-1 pentru ai săi. A fost un șut cu dreptul, din interiorul careului, care s-a dus peste portarul arabilor și s-a oprit în plasă.

Datorită acelei reușite și a prestației sale energice în cele 12 minute cu Emiratele Arabe Unite, Prosinecki a primit încredere de la selecționer. A lipsit, ce e drept, în optimea cu Spania, câștigată de Iugoslavia cu 2-1, după prelungiri, dar a fost titular în sfertul faimos cu Argentina. Balcanicii au jucat eroic, cu om în minus din minutul 31, și au dus meciul la loviturile de departajare, unde însă au pierdut dramatic.