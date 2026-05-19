Singurul fotbalist care a marcat la Cupa Mondială pentru două țări diferite

Ionuţ Axinescu Publicat: 19 mai 2026, 13:31

Naţionala Croaţiei, în 1998 / FIFA.com

Există fotbaliști care au jucat pentru două echipe naționale diferite la Campionatul Mondial, în timp ce Dejan Stankovic a evoluat chiar pentru trei selecționate (Iugoslavia, Serbia & Muntenegru și Serbia). Dar un singur om a marcat la cel mai important turneu al lumii pentru două echipe distincte: Robert Prosinecki.

Născut în 1969, în Germania de Vest, Prosinecki a fost crescut de Dinamo Zagreb, dar a „explodat” ca fotbalist la rivala Steaua Roșie Belgrad, spre finalul anilor ‘80. Firesc, a urmat și convocarea la echipa națională.

Robert Prosinecki a înscris pentru Iugoslavia în 1990

După ce a debutat în luna martie a acelui an, Prosinecki a fost chemat la echipa națională a Iugoslaviei pentru Mondialul din Italia ‘90. Deși avea doar 21 de ani, selecționerul Ivica Osim era conștient că are o „perlă” în lot, așa că i-a oferit minute. Nu multe, dar suficiente pentru ca Robert Prosinecki să-și arate clasa și chiar să marcheze.

A prins 35 de minute în meciul de debut, pierdut de iugoslavi cu Germania (1-4), apoi a intrat în jocul cu Emiratele Arabe Unite, ultimul din grupă. Atunci a și înscris, în finalul partidei, golul de 4-1 pentru ai săi. A fost un șut cu dreptul, din interiorul careului, care s-a dus peste portarul arabilor și s-a oprit în plasă.

Datorită acelei reușite și a prestației sale energice în cele 12 minute cu Emiratele Arabe Unite, Prosinecki a primit încredere de la selecționer. A lipsit, ce e drept, în optimea cu Spania, câștigată de Iugoslavia cu 2-1, după prelungiri, dar a fost titular în sfertul faimos cu Argentina. Balcanicii au jucat eroic, cu om în minus din minutul 31, și au dus meciul la loviturile de departajare, unde însă au pierdut dramatic.

Două goluri pentru Croația la Mondialul istoric din 1998

Odată cu războiul din Balcani și dezmembrarea țării, naționala Iugoslaviei s-a dizolvat și nu a mai ajuns nici măcar la Europeanul din 1992. Dar cariera lui Prosinecki a mers pe un trend ascendent, puștiul minune semnând cu Real Madrid în 1991. Din 1994, a început să joace pentru Croația, țara tatălui său.

Alături de croați, Prosinecki a participat la un European (1996) și la două Cupe Mondiale (1998 și 2002). La turneul final din Franța, Croația a scris istorie, terminând competiția pe locul al treilea. Acolo, Prosinecki a fost om important pentru ai săi, marcând două goluri: unul cu Jamaica, în meciul de debut (3-1), și altul în finala mică, pe care Croația a câștigat cu 2-1 în fața Olandei.

Robert Prosinecki / FIFA.com
Retras în 2005 și devenit antrenor, Robert Prosinecki nu a vorbit prea mult despre recordul său, nici despre conflictul din Balcani. „Am trecut prin ani infernali în timpul războiului din fosta Iugoslavie. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trăit”, s-a limitat el să spună. Una peste alta, Prosinecki rămâne o legendă, și nu doar pentru că a jucat și la Real Madrid și la Barcelona, ci și pentru că e singurul fotbalist de pe planetă care a marcat la Mondiale pentru două formații diferite.

  • 58 de selecții și 11 goluri are Prosinecki pentru Croația.
  • 15 selecții și patru goluri a adunat pentru echipa Iugoslaviei.
  • Astăzi, la 57 de ani, este selecționerul naționalei din Kârgâzstan.

