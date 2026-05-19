OFICIAL | Corvinul Hunedoara a anunţat stadionul pe care joacă meciurile din Liga 1

Corvinul Hunedoara a anunţat printr-un comunicat oficial unde urmează să joace meciurile de pe teren propriu în sezonul viitor de Liga 1. Formaţia condusă de Alexandru Maxim va disputa partidele considerate acasă pe stadionul “Francisc Neuman”, din Arad.

Discuţiile din jurul celor de la Corvinul Hunedoara după revenirea în prima ligă, cu privire la stadionul pe care vor disputa meciurile de acasă, s-au încheiat cu o concluzie din partea conducerii clubului. Formaţia hunedoreană va evolua pe arena celor de la UTA în sezonul viitor.

“Clubul nostru anunță că meciurile considerate pe teren propriu din sezonul viitor al Superligii se vor disputa pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. Decizia a fost luată în contextul în care lucrările necesare pentru omologarea și modernizarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani nu au putut fi demarate la timp, astfel încât arena să fie pregătită pentru startul noului sezon competițional”, a fost anunţul celor de la Corvinul Hunedoara pe Facebook.

Alegerea stadionului de la Arad nu este una întâmplătoare, mai ales în contextul în care fanii Corvinului sunt înfrăţiţi cu cei de la UTA. Din această coaliţie a ultraşilor mai fac parte şi cei de la Steaua, fiind una din puţinele relaţiile de prietenie din fotbalul românesc. Mai sunt cunoscute frăţiile pe care le au Dinamo şi Universitatea Cluj, cât şi Rapid şi Poli Timişoara.

Astfel, datorită acestei relaţii bune cu fanii de la UTA, ultraşii de la Corvinul se vor putea baza pe ajutorul acestora la partidele disputate pe arena “Francisc Neuman”.