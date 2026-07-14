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Luis de la Fuente, înaintea semifinalei Franţa – Spania: “Aşa spunea Iulius Cezar”. Cum va încerca să îl oprească pe Mbappe

Alex Masgras Publicat: 14 iulie 2026, 10:48

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Luis de la Fuente, înaintea semifinalei Franţa – Spania: Aşa spunea Iulius Cezar. Cum va încerca să îl oprească pe Mbappe

Luis de la Fuente / Profimedia

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Luis de la Fuente, selecţionerul Spaniei, este pregătit pentru semifinala cu Franţa. Marţi seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cele două ţări se vor reîntâlni, într-o reeditare a semifinalei de la EURO 2024, când ibericii s-au impus. Tot ei aveau să câştige şi titlul european câteva zile mai târziu.

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Campioană europeană în exerciţiu, Spania este considerată favorită în această partidă chiar şi de către Didier Deschamps, selecţionerul Franţei. Lucru care nu contează, crede Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente, înainte de Franţa – Spania: “Nu există mari realizări fără suferinţă”

Selecţionerul Spaniei este convins că echipa sa trebuie să sufere pentru a reuşi să câştige Cupa Mondială şi este convins că jucătorii săi pot fi mai buni:

“Iulius Cezar, unul dintre cei mai mari cuceritori, spunea că nu există mari realizări fără suferinţă. Asta am învățat și eu din pasiunile mele. Dacă vrei să obții ceva important în viață, trebuie să lași ceva în urmă. Noi am venit pregătiți să suferim pe acest drum. Trebuie să fim mai buni în fiecare zi, asta le spun jucătorilor. Şi putem să fim mai buni, pentru că am o jucători foarte buni”, a spus Luis de la Fuente, citat de as.com.

Întrebat despre vedetele Franţei, Luis de la Fuente nu a dat un răspuns clar, despre cum îi va opri pe Mbappe, Dembele, Doue sau Olise, dar este hotărât ca echipa sa să dicteze ritmul în meciul care va avea loc la Dallas marţi seară:

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“Ştim Franţa foarte bine. Are jucători excepţionali, dar şi noi avem. Cheia e să încercăm să impunem stilul nostru şi să nu lăsăm adversarul să profite de punctele forte. Vom fi atenţi la acei jucători şi cine va fi mai echilibrat va avea cea mai bună şansă de a câştiga. Chiar şi aşa, victoria nu e garantată”, a mai spus Luis de la Fuente.

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