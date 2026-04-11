Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Luis Suarez ar putea reveni la naţionala Uruguayului pentru Cupa Mondială

Radu Constantin Publicat: 11 aprilie 2026, 13:31

Comentarii
Luis Suarez transformă un penalty / Profimedia

Atacantul echipei Inter Miami, Luis Suarez, ar putea reveni la naţionala Uruguayului, de unde s-a retras în septembrie 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul atacant al Barcelonei nu a închis uşa unei reveniri pentru Cupa Mondială: „Dacă se va avea nevoie de mine, nu voi spune niciodată nu naţionalei. De când m-am retras din echipa naţională, flacăra s-a stins puţin. Păstrăm dorinţa, visurile, dar nu mai e la fel”, a spus el.

În vârstă de 39 de ani, Suarez şi-a anunţat retragerea din naţională în septembrie 2024.

Fostul jucător de la Atletico Madrid, Barcelona şi Liverpool a făcut primii paşi în echipa naţională sub comanda selecţionerului Oscar Washington Tabarez (2006-2021), alături de ceilalţi doi iluştri atacanţi uruguayeni ai acestui secol, Diego Forlan şi Edinson Cavani.

Din punct de vedere pur sportiv, purtând tricoul Uruguayului, Suarez se poate lăuda cu un titlu Copa America câştigat în Argentina în 2011, un trofeu care ocupă un loc special în inima sa.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
16:35

16:25

16:12

15:43

15:18

14:41

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
