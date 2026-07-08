Prin ce a putut să treacă Istvan Kovacs ca să arbitreze la Campionatul Mondial

„Pregătirea arbitrilor pentru Campionatul Mondial din 2026 a început în urmă cu 4 ani” povestește FIFA pentru Reuters într-un material legat despre felul în care arbitrii au ajuns să fie la nivelul fizic al atleților care îi înconjoară în timpul meciurilor.

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Asta pentru că un arbitru la Campionatul Mondial ajunge să acopere 12-13 kilometri pe meci, spune FIFA. Și trebuie să fie cât mai aproape de fază pentru a lua decizia corectă indiferent de minut.

Arbitrii de la Mondial, antrenamente de top

Ce a însemnat pentru cei 52 de arbitrii, 88 de asistenți și 30 de oficiali video pregătirea pentru Mondial? Fiecare detaliu a fost luat în calcul iar antrenamentele au crescut sistematic în cele 6 luni care au precedat turneul. Pentru că nu doar distanța parcursă într-un meci contează. Un arbitru ar putea să lupte cu umiditatea din Miami într-un meci, și apoi să meargă la 2.200 metri altitudine în Mexico City. Zboruri lungi, alt fus orar, temperaturi necruțătoare. O realitate care seamănă cu competițiile de anduranță.

Astfel, toți arbitrii au trecut prin antrenamente pentru condiție fizică, forță, viteză, agilitate și accelerare. Au trecut și prin simulări ale unor meciuri, cu experți care analizau fiecare sprint, pulsul sau ciclul de recuperare. Scopul: să ajungă la momentul faptei pentru a lua decizia înainte să apară controversa.

Astfel, arbitrii au trăit într-un mediu la Miami construit în jurul antrenamentelor, nutriției și pregătirii tehnice, cu 12 specialiști medicali și 10 fizioterapeuți, dar și un chef bucătar specializat în nutriție pentru sportivi.