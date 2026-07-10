OFICIAL | Internaționalul român care a debutat contra Angliei a semnat

Chiar dacă echipa se confruntă cu probleme financiare, șefii de la Petrolul găsesc soluții să convingă jucători să semneze cu formația ploieșteană.

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Cu un antrenor nou și lot schimbat din temelii, formația prahoveană are în continuare activitate pe piața transferurilor și tocmai l-a convins pe Tiberiu Căpușă, fundaș dreapta care a fost la Hermannstadt ultima dată, să semneze.

Petrolul Ploiești nu se oprește din a face transferuri

Fundaşul dreapta Tiberiu Căpuşă, ultima oară la FC Hermannstadt, este noul jucător al echipei Petrolul Ploieşti, el semnând un contract valabil două sezoane cu gruparea prahoveană și devenind o nouă soluție pe care antrenorul o va avea în noua stagiune.

“Tiberiu Ionuţ Căpuşă (28 ani) este noul jucător al echipei noastre, fundaşul dreapta născut la Bacău semnând un contract valabil până la finalul sezonului 2027-2028. Jucător cu mare experienţă, în condiţiile în care cea mai mare parte a carierei şi-a petrecut-o doar la nivel de primă ligă, Tiberiu Căpuşă vine de la FC Hermannstadt, formaţie pentru care a evoluat pe parcursul ultimelor două stagiuni”, informează clubul Petrolul pe site-ul său oficial.

Tiberiu Căpușă a jucat un singur meci la naționala României, contra Angliei

Anterior, fundaşul a mai jucat pentru Viitorul Constanţa, Universitatea Cluj, Chindia Târgovişte şi UTA, adunând 201 prezenţe în prima ligă. Obişnuit al loturilor naţionale de juniori şi tineret, Căpuşă a debutat inclusiv pentru prima reprezentativă a României, într-un amical disputat la Middlesbrough, contra selecţionata Angliei, în iunie 2021, notează agerpres.