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OFICIAL | Internaționalul român care a debutat contra Angliei a semnat

Mihai Alecu Publicat: 10 iulie 2026, 12:48

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OFICIAL | Internaționalul român care a debutat contra Angliei a semnat

Tiberiu Căpușă a semnat cu Petrolul. Foto: Sport Pictures

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Chiar dacă echipa se confruntă cu probleme financiare, șefii de la Petrolul găsesc soluții să convingă jucători să semneze cu formația ploieșteană.

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Cu un antrenor nou și lot schimbat din temelii, formația prahoveană are în continuare activitate pe piața transferurilor și tocmai l-a convins pe Tiberiu Căpușă, fundaș dreapta care a fost la Hermannstadt ultima dată, să semneze.

Petrolul Ploiești nu se oprește din a face transferuri

Fundaşul dreapta Tiberiu Căpuşă, ultima oară la FC Hermannstadt, este noul jucător al echipei Petrolul Ploieşti, el semnând un contract valabil două sezoane cu gruparea prahoveană și devenind o nouă soluție pe care antrenorul o va avea în noua stagiune.

“Tiberiu Ionuţ Căpuşă (28 ani) este noul jucător al echipei noastre, fundaşul dreapta născut la Bacău semnând un contract valabil până la finalul sezonului 2027-2028. Jucător cu mare experienţă, în condiţiile în care cea mai mare parte a carierei şi-a petrecut-o doar la nivel de primă ligă, Tiberiu Căpuşă vine de la FC Hermannstadt, formaţie pentru care a evoluat pe parcursul ultimelor două stagiuni”, informează clubul Petrolul pe site-ul său oficial.

Tiberiu Căpușă a jucat un singur meci la naționala României, contra Angliei

Anterior, fundaşul a mai jucat pentru Viitorul Constanţa, Universitatea Cluj, Chindia Târgovişte şi UTA, adunând 201 prezenţe în prima ligă. Obişnuit al loturilor naţionale de juniori şi tineret, Căpuşă a debutat inclusiv pentru prima reprezentativă a României, într-un amical disputat la Middlesbrough, contra selecţionata Angliei, în iunie 2021, notează agerpres.

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Tiberiu Căpuşă este a 12-a achiziţie a clubului în această vară, după atacantul Robert Jerdea (CSM Reşiţa), mijlocaşul costarican Alejandro Bran (LD Alajuelense), jucătorul portughez de bandă Rodrigo Martins (FC Lusitania), mijlocaşul portughez Leo Teixeira (FC Felgueiras), fundaşul dreapta Mark Ţuţu (UTA), portarul Lukas Zima (FCSB), mijlocaşul azer Calal Huseinov (Arda Kârdjali), mijlocaşul argentinian Lucho Vega (Leiria), fundaşul olandez Adam Zaian (MVV Maastricht), fundaşul central elveţian Breston Malula (Stade Lausanne-Ouchy) şi atacantul englez Dan Nlundulu (St. Mirren).

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