Mexic își va schimba selecționerul, după Campionatul Mondial 2026: „Contractul s-a semnat”

Viviana Moraru Publicat: 21 aprilie 2026, 20:20

Mexic își va schimba selecționerul, după Campionatul Mondial 2026: Contractul s-a semnat”

Trofeul World Cup/ Profimedia

Fostul fundaş emblematic al echipelor AS Monaco şi FC Barcelona, Rafael Marquez, va deveni selecţionerul Mexicului după Cupa Mondială 2026, a anunţat directorul echipelor naţionale din cadrul Federaţiei mexicane de fotbal, Duilio Davino.

“Kaiserul din Michoacan”, cu 147 de selecţii pentru Mexic, care a jucat la cinci Cupe Mondiale (2002, 2006, 2010, 2014 şi 2018), la patru dintre acestea fiind căpitan, este în prezent antrenor secund al echipei naţionale de când Javier Aguirre a preluat conducerea în august 2024 până la Cupa Mondială găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Mexic își va schimba selecționerul, după Campionatul Mondial 2026

“Contractul său este semnat”, a declarat Davino, luni, într-un interviu acordat postului Fox Sports fostului fotbalist chilian Fabian Estay. Obiectivul lui Marquez va fi să califice Mexicul la Cupa Mondială din 2030.

“Ca secund, ca antrenor, este aşa cum era ca jucător: se transformă în vestiar”, a subliniat Davino despre Marquez, care are 47 de ani şi o bogată carieră de jucător din 1996 până în 2018.

Ca jucător, Marquez a câştigat Liga Campionilor în 2006 şi 2009 şi La Liga de patru ori cu Barca. De asemenea, a câştigat titlul de campion al Franţei cu Monaco (2000). Cu Mexicul, a câştigat Cupa Confederaţiilor (1999) şi a fost finalist în Copa America (2001).

Al patrulea jucător cu cele mai multe selecţii din istoria echipei naţionale şi-a început a doua carieră ca director sportiv la Atlas de Guadalajara, clubul unde a debutat ca fotbalist profesionist. Ca antrenor, a pregătit juniorii lui Real Sociedad Deportiva Alcala din Spania (2020/21), apoi pe FC Barcelona Atletic, echipa de rezerve a Barcelonei, din 2022 până în 2024.

La Cupa Mondială 2026, naţionala Mexicului a fost repartizată în Grupa A, unde va întâlni Africa de Sud, Coreea de Sud şi Cehia.

