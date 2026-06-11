Real Madrid i l-a propus unei mari echipe europene pe jucătorul de 45 de milioane de euro care a ratat Mondialul!

Real Madrid vrea să-l cedeze pe Franco Mastantuono (18 ani), jucător cotat de transfermarkt.com la 45 de milioane de euro.
Mastantuono nu intră în vederile viitorului antrenor al Realului, Jose Mourinho (63 de ani), aşa că a fost propus la Juventus Torino, formaţie care a ratat la limită Champions League.
Mastantuono, propus la Juventus!
Mastantuono nu a prins lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena.
Numai un gol în 23 de meciuri a reuşit Mastantuono în campionat în sezonul trecut. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa Regelui şi un gol în 8 meciuri în UEFA Champions League. A mai jucat în 2 partide în Supercupa Spaniei, fără să ofere niciun assist şi să marcheze niciun gol în această competiţie.
45 de milioane de euro i-a plătit Real Madrid lui River Plate pentru jucătorul argentinian. El mai are contract cu Real până în vara lui 2031.
Potrivit Tuttosport, Juventus i-a transmis lui Real Madrid că va analiza propunerea. Mastantuono a jucat în 4 meciuri pentru naţionala Argentinei, fără să marcheze niciun gol şi fără să ofere niciun assist pentru “pume”. Are 2 goluri în 12 meciuri pentru naţionala U20 a Argentinei.
Lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial
Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atlético de Madrid)
Fundaşi: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Mijlocaşi: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea)
Atacanţi: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Internazionale)
Selecţioner: Lionel Scaloni
Argentina este campioana mondială en-titre. Naţionala unde superstarul Messi este căpitan a învins în 2022, în Qatar, în finala Mondialului, Franţa, la loviturile de departajare.
Programul grupei J de la Campionatul Mondial, în care a fost distribuită Argentina
- 17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
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