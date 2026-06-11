Real Madrid i l-a propus unei mari echipe europene pe jucătorul de 45 de milioane de euro care a ratat Mondialul!

Real Madrid vrea să-l cedeze pe Franco Mastantuono (18 ani), jucător cotat de transfermarkt.com la 45 de milioane de euro.

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Mastantuono nu intră în vederile viitorului antrenor al Realului, Jose Mourinho (63 de ani), aşa că a fost propus la Juventus Torino, formaţie care a ratat la limită Champions League.

Mastantuono, propus la Juventus!

Mastantuono nu a prins lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Numai un gol în 23 de meciuri a reuşit Mastantuono în campionat în sezonul trecut. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa Regelui şi un gol în 8 meciuri în UEFA Champions League. A mai jucat în 2 partide în Supercupa Spaniei, fără să ofere niciun assist şi să marcheze niciun gol în această competiţie.

45 de milioane de euro i-a plătit Real Madrid lui River Plate pentru jucătorul argentinian. El mai are contract cu Real până în vara lui 2031.