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Alarmă la Barcelona! S-a întors accidentat de la Cupa Mondială și ar putea absenta câteva luni

Daniel Işvanca Publicat: 14 iulie 2026, 16:56

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Alarmă la Barcelona! S-a întors accidentat de la Cupa Mondială și ar putea absenta câteva luni

Jucătorii Barcelonei / Profimedia

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Nici nu a început sezonul în Spania, că deja Hansi Flick are probleme de efectiv. Frenkie De Jong s-a întors accidentat din cantonamentul naționalei Olandei și este suspect de o problemă gravă.

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Concret, mijlocașul campioanei din La Liga are probleme mari la un genunchi și ar putea rata o parte bună a noului start de sezon din Spania.

Panică la Barcelona! Frenkie de Jong, suspect de o accidentare gravă

Hansi Flick are deja probleme, asta deși nu a început încă perioada de pregătire pentru noul sezon. Naționala Olandei a fost eliminată de la Mondial încă din faza șaisprezecimilor, iar unii jucători s-au întors accidentați.

Potrivit spaniolilor de la MARCA, Frenkie de Jong are niște probleme la genunchi și este suspect de o accidentare destul de gravă. Sursa citată menționează că acesta va fi supus unor investigații suplimentare în zilele următoare, pentru a se constata exact ce problemă are.

Mijlocașul olandez este unul dintre oamenii de bază ai lui Hansi Flick la Barcelona. Dacă într-adevăr va avea o problemă medicală serioasă, el va absenta de pe gazon câteva luni bune.

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