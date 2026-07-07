Mostafa Shobeir, doar al patrulea din istoria Cupei Mondiale care reușește asta! Ce s-a întâmplat în jocul cu Argentina

Prima repriză a disputei dintre Argentina și Egipt a fost una de-a dreptul fabuloasă. Africanii au dat lovitura în poarta lui Emiliano Martinez, în timp ce Lionel Messi a irosit o lovitură de la 11 metri pentru campioana mondială.

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Portarul Mostafa Shobeir a fost erou pentru selecționata antrenată de Hossam Hassan Hussein, reușind să intervină senzațional în câteva rânduri.

Mostafa Shobeir i-a apărat un penalty lui Messi în Argentina – Egipt

Argentina a avut o primă repriză agitată contra selecționatei egiptene, care speră să producă surpriza și să se califice în sferturile Campionatului Mondial.

Yasser Ibrahim a deschis scorul după 15 minute pentru selecționata lui Hossam Hassan Hussein, cu o lovitură de cap plasată perfect, iar Argentina a avut o șansă mare de a egala, câteva minute mai târziu.

După un penalty obținut de un coechipier, Messi a executat de la punctul cu var, dar șutul acestuia a fost scos de Mostafa Shobeir. Portarul a devenit abia al patrulea din istorie care parează două penalty-uri la același turneu final, după Jan Tomaszewski (1974), Brad Friedel (2002) și Wojciech Szczęsny (2022).