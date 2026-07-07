Mostafa Shobeir, doar al patrulea din istoria Cupei Mondiale care reușește asta! Ce s-a întâmplat în jocul cu Argentina

Prima repriză a disputei dintre Argentina și Egipt a fost una de-a dreptul fabuloasă. Africanii au dat lovitura în poarta lui Emiliano Martinez, în timp ce Lionel Messi a irosit o lovitură de la 11 metri pentru campioana mondială.
Portarul Mostafa Shobeir a fost erou pentru selecționata antrenată de Hossam Hassan Hussein, reușind să intervină senzațional în câteva rânduri.
Mostafa Shobeir i-a apărat un penalty lui Messi în Argentina – Egipt
Argentina a avut o primă repriză agitată contra selecționatei egiptene, care speră să producă surpriza și să se califice în sferturile Campionatului Mondial.
Yasser Ibrahim a deschis scorul după 15 minute pentru selecționata lui Hossam Hassan Hussein, cu o lovitură de cap plasată perfect, iar Argentina a avut o șansă mare de a egala, câteva minute mai târziu.
După un penalty obținut de un coechipier, Messi a executat de la punctul cu var, dar șutul acestuia a fost scos de Mostafa Shobeir. Portarul a devenit abia al patrulea din istorie care parează două penalty-uri la același turneu final, după Jan Tomaszewski (1974), Brad Friedel (2002) și Wojciech Szczęsny (2022).
Mostafa Shobeir is only the fourth goalkeeper in the history of the World Cup to save two penalties in the same edition (excl. shootouts):
◉ Jan Tomaszewski (1974)
◉ Brad Friedel (2002)
◉ Wojciech Szczęsny (2022)
◉ Mostafa Shobeir (2026) 🆕
Egypt's wall. 🧱 pic.twitter.com/uF60FDqhSo
— Squawka (@Squawka) July 7, 2026
- Lionel Messi, coșmar la Cupa Mondială! Argentinianul a ratat din nou penalty și a stabilit un record negativ
- Un nou meci, un nou record pentru Lionel Messi! Bornă uluitoare stabilită la meciul cu Egipt
- „Urmează Jude Bellingham, cu peron pe partea stângă!” O stație de metrou din Londra a fost redenumită
- Piaţa Antena World Cup, pregătită de Argentina – Egipt, marele duel dintre Lionel Messi şi Mohamed Salah
- Panică în cantonamentul Norvegiei! Un virus le dă emoţii vikingilor, înaintea sfertului cu Anglia