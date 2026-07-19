Motivul incredibil pentru care Thomas Tuchel a devenit ţinta ironiilor după nebunia din Franţa – Anglia 4-6: „Poate a adormit”

Thomas Tuchel a fost ţinta ironiilor în mediul online după nebunia din finala mică de la Cupa Mondială 2026. Anglia a câştigat cu 6-4 un meci nebun împotriva Franţei la Miami şi a încheiat turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic pe locul 3.

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Printre eroii acestei finale mici s-a numărat Bukayo Saka, cel care a fost desemnat şi omul meciului. Starul lui Arsenal, care nu s-a ferit să îşi exprime nemulţumirea legată de numărul mic de minute pe care le-a prins la acest turneu final, a marcat trei goluri în meciul de la Miami.

Thomas Tuchel, ţinta ironiilor după nebunia din Franţa – Anglia 4-6

La finalul partidei, Thomas Tuchel a fost luat prin surprindere când a aflat că Saka a fost autorul unui hat-trick. Bulversat de cele 10 goluri marcate în partidă, germanul nu şi-a dat seama că jucătorul „tunarilor” a înscris de trei ori.

„Bukayo a arătat că este un jucător-cheie, nu există nicio îndoială. Nu știam că a reușit un hat-trick. Am pierdut imaginea de ansamblu asupra marcatorilor, dar a fost genial”, a fost declaraţia lui Tuchel, potrivit thesun.co.uk.

Antrenorul german a fost taxat imediat apoi de internauţi, care au râs de declaraţia de la finalul meciului: „Nu a văzut meciul”, „Poate a adormit”, au fost câteva dintre comentarii.