Schimbarea care nu îi va bucura pe fanii prezenți la World Cup 2026. Diferență uriașă față de turneul din Qatar

Daniel Işvanca Publicat: 15 aprilie 2026, 16:27

MetLife Stadium

Campionatul Mondial de fotbal va începe în mai puțin de două luni, iar toate partidele din cadrul competiției vor fi transmise în Universul Antena. După ce a existat o adevărată discuție cu privire la prețul biletelor, acum, SUA lovește și în ceea ce privește transportul în comun.

Potrivit celor de la New York Times, diferențele față de turneul final din Qatar (2022) sunt uriașe și îi vor înfuria pe cei care vor dori să călătorească în Statele Unite ale Americii.

Prețuri exorbitante la biletele pentru transportul în comun la World Cup 2026

Campionatul Mondial de anul acesta este anunțat drept cel mai spectaculos din întreaga istorie, însă, organizatorii iau în același timp măsuri care ar putea îndepărta suporterii de prezența pe continentul american.

Jurnaliștii de la New York Times anunță prețuri exorbitante la transportul în comun, acestea fiind majorate exclusiv pe parcursul competiției. Spre exemplu, prețul unui bilet de tren din New York cu destinația New Jersey MetLife Stadium va costa aproximativ 100 de dolari, față de 12.90 cât valorează în regim normal.

Față de Campionatul Mondial din Qatar, diferențele sunt uriașe, în contextul în care la turneul final de acum patru ani, transportul în comun a fost gratuit pe perioada turneului.

