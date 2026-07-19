Neymar a analizat finala Cupei Mondiale! Cine ar trebui să câștige marele trofeu

Neymar a vorbit despre finala Cupei Mondiale, dintre Spania și Argentina. Superstarul brazilian a spus și cine ar trebui să câștige marele trofeu.

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Finala Cupei Mondiale din 2026, Spania – Argentina, se vede LIVE pe Antena 1 și AntenaPLAY de la 22:00. Duelul va putea fi umrărit și în format LIVE VIDEO, pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Ce a spus Neymar despre finala Cupei Mondiale

Neymar a explicat că Lamine Yamal și Lionel Messi sunt jucători extraordinari, care ar merita să câștige marele trofeu. Totuși, dacă ar fi nevoit să aleagă, brazilianul și-ar dori ca superstarul argentinian să câștige Mondialul american.

„Ambele echipe merită să fie acolo și vor face tot posibilul să câștige. Lamine Yamal este un talent incredibil. Este unul dintre acei jucători care fac fotbalul frumos de privit și știu că îl așteaptă un viitor foarte luminos. De asemenea, merită să câștige și și-ar dori să ridice prima sa Cupă Mondială la doar 19 ani.

Dar Lionel Messi este diferit. Este cel mai mare jucător pe care l-am văzut și unul dintre cei mai mari idoli ai mei. Ceea ce a făcut pentru fotbal și pentru Argentina este ceva cu adevărat special. Oamenii văd trofeele acum, dar uită momentele dificile prin care a trecut cu echipa sa națională, înainte de a realiza, în sfârșit, totul.