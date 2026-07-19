Neymar a analizat finala Cupei Mondiale! Cine ar trebui să câștige marele trofeu

Neymar a vorbit despre finala Cupei Mondiale, dintre Spania și Argentina. Superstarul brazilian a spus și cine ar trebui să câștige marele trofeu.
Finala Cupei Mondiale din 2026, Spania – Argentina, se vede LIVE pe Antena 1 și AntenaPLAY de la 22:00. Duelul va putea fi umrărit și în format LIVE VIDEO, pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.
Ce a spus Neymar despre finala Cupei Mondiale
Neymar a explicat că Lamine Yamal și Lionel Messi sunt jucători extraordinari, care ar merita să câștige marele trofeu. Totuși, dacă ar fi nevoit să aleagă, brazilianul și-ar dori ca superstarul argentinian să câștige Mondialul american.
„Ambele echipe merită să fie acolo și vor face tot posibilul să câștige. Lamine Yamal este un talent incredibil. Este unul dintre acei jucători care fac fotbalul frumos de privit și știu că îl așteaptă un viitor foarte luminos. De asemenea, merită să câștige și și-ar dori să ridice prima sa Cupă Mondială la doar 19 ani.
Dar Lionel Messi este diferit. Este cel mai mare jucător pe care l-am văzut și unul dintre cei mai mari idoli ai mei. Ceea ce a făcut pentru fotbal și pentru Argentina este ceva cu adevărat special. Oamenii văd trofeele acum, dar uită momentele dificile prin care a trecut cu echipa sa națională, înainte de a realiza, în sfârșit, totul.
Dacă ar trebui să aleg, l-aș alege pe Messi să câștige. Performanța sa la Cupa Mondială de până acum este incredibilă. Contribuția sa la Argentina este excepțională și domină turneul prin prestațiile sale. Să-l văd ridicând încă o Cupă Mondială ar fi ceva frumos pentru fotbal”, a spus Neymar.
„Îți vine să vomiți când vezi Brazilia”. Atac devastator la adresa „Selecao” din partea unui fost campion mondial
Youri Djorkaeff, fostul campion mondial și european alături de naționala Franței, a avut un discurs extrem de dur la adresa naționalei Braziliei, pe care a acuzat-o că și-a pierdut din strălucire. Declarațiile sale au venit în contextul în care „Selecao” a fost eliminată din competiție de către Norvegia în optimile de finală.
„Vorbim despre Brazilia, iar când urmărești Brazilia, îți vine să vomiți. Neymar, la 35 de ani, care se întoarce după cinci ani în care nu a jucat, în sfârșit reușește să creeze ceva, dar unde sunt restul?
Unde sunt brazilienii care au un dar tehnic? Nu ai de gând să mi-l scoți în față pe Paqueta sau pe oricine, nu? Pe bune, e absurd. Când vorbesc de calitate, e doar vorba de control, e totul despre control.
Ia Brazilia – Norvegia drept exemplu, al doilea gol. Haaland primește mingea, o controlează, ați văzut cât de mult îi ia să o controleze, după care înscrie, șutează, asta e tot, simplitate.
Endrick a înțepat mingea când era complet singur în fața portarului. Dacă ar fi fost Ronaldo (n.r. Nazario), i-ar fi rupt spatele portarului, după care l-ar fi executat„, a spus fostul jucător francez, citat de marca.com.
- Toată lumea la Antena (20:00, Antena 1), înaintea finalei Cupei Mondiale. Gică Hagi, Adrian Mutu şi Florin Răducioiu, invitaţi
- Cu cine ţine Gigi Becali în finala Cupei Mondiale 2026? Răspuns misterios al patronului FCSB
- „Noi am fost corecți!” Aymeric Laporte acuză arbitrajul înaintea finalei Cupei Mondiale, Spania – Argentina
- Desfășurare uriașă de forțe pentru finala Cupei Mondiale: lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți
- Spania – Argentina, duminică, ora 22:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY), în finala Cupei Mondiale 2026