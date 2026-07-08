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“Îți vine să vomiți când vezi Brazilia”. Atac devastator la adresa “Selecao” din partea unui fost campion mondial

Andrei Nicolae Publicat: 8 iulie 2026, 19:30

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Îți vine să vomiți când vezi Brazilia. Atac devastator la adresa Selecao din partea unui fost campion mondial

Jucătorii Braziliei, după eliminarea de la Cupa Mondială / Profimedia

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Youri Djorkaeff, fostul campion mondial și european alături de naționala Franței, a avut un discurs extrem de dur la adresa naționalei Braziliei, pe care a acuzat-o că și-a pierdut din strălucire. Declarațiile sale au venit în contextul în care “Selecao” a fost eliminată din competiție de către Norvegia în optimile de finală.

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Duelul dintre Norvegia și Brazilia din optimile World Cup s-a încheiat cu un rezultat considerat surprinzător de unii specialiști, nordicii calificându-se în sferturi după ce au învins cvintupla campioană mondială cu scorul de 2-1. Erling Haaland a reușit o “dublă” devastatoare, în timp ce pentru sud-americani Neymar a înscris de la punctul cu var în ce a reprezentat ultimul său meci în tricoul “Selecao”.

Djorkaeff i-a făcut praf pe brazilieni după eliminarea de la Mondial

După ce naționala lui Carlo Ancelotti și-a luat “adio” de la turneul final din America de Nord, criticile au început să apară din diverse direcții. Cea mai dură reacție a venit însă din partea lui Youri Djorkaeff, francezul cu 82 de selecții în tricoul “Les Bleus” și care are în palmares Mondialul din 1998 și EURO 2000.

Fostul mijlocaș ofensiv trecut pe la Inter, PSG sau AS Monaco este de părere că Brazilia și-a pierdut identitatea și s-a arătat revoltat de cum s-a prezentat trupa lui Ancelotti la acest turneu final. Djorkaeff s-a legat inclusiv de o fază petrecută în meciul sud-americanilor cu Norvegia, când Endrick a scăpat singur cu Orjan Nyland și a ratat.

Vorbim despre Brazilia, iar când urmărești Brazilia, îți vine să vomiți. Neymar, la 35 de ani, care se întoarce după cinci ani în care nu a jucat, în sfârșit reușește să creeze ceva, dar unde sunt restul?

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Unde sunt brazilienii care au un dar tehnic? Nu ai de gând să mi-l scoți în față pe Paqueta sau pe oricine, nu? Pe bune, e absurd. Când vorbesc de calitate, e doar vorba de control, e totul despre control.

Ia Brazilia – Norvegia drept exemplu, al doilea gol. Haaland primește mingea, o controlează, ați văzut cât de mult îi ia să o controleze, după care înscrie, șutează, asta e tot, simplitate.

Endrick a înțepat mingea când era complet singur în fața portarului. Dacă ar fi fost Ronaldo (n.r. Nazario), i-ar fi rupt spatele portarului, după care l-ar fi executat“, a spus fostul jucător francez, citat de marca.com.

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Norvegia, echipa care a eliminat-o pe Brazilia din optimi, va da piept cu Anglia în faza sferturilor în noaptea de 11 spre 12 iulie, de la ora 00:00. Meciul va fi în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.

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