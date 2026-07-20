Gică Hagi şi Adrian Mutu, primele reacţii după ce Spania a devenit campioană mondială: „Messi nu s-a trezit”

Gică Hagi şi Adrian Mutu au oferit primele reacţii, după ce Spania a învins Argentina cu 1-0 şi a câştigat Cupa Mondială. Cei doi foşti internaţionali au avut doar cuvinte de laudă la adresa ibericilor.
Adrian Mutu a glumit şi a transmis că Lionel Messi nu s-a „trezit” pentru finala Mondialului, ţinând cont de prestaţia modestă a acestuia. Starul sud-americanilor a părăsit în lacrimi terenul, fiind la ultimul meci din carieră la Mondial.
Gică Hagi şi Adrian Mutu, primele reacţii după ce Spania a devenit campioană mondială
Gică Hagi a lăudat-o pe Spania pentru jocul excelent avut pe parcursul turneului final. „Regele” a subliniat că ibericii şi-au creat o identitate de joc şi au dominat Argentina fără emoţii.
„Spania, s-a adeverit ce am zis, au puterea să ia iniţiativa, să dicteze ritmul şi intensitatea jocului contra Argentinei lui Messi. A avut controlul jocului în permanenţă, se punea problema doar când vor marca, în ce minut. Poate dacă începeau într-o formulă mai ofensivă, poate se câştiga şi mai devreme meciul.
Au identitate. Să domini într-o finală…nu vorbim de altceva, vorbim de finala Campionatului Mondial, unde au dominat Argentina. Campioana mondială are doi titulari născuţi în 2007, şi-au permis să joace aşa, e un exemplu de urmat, cel puţin pentru mine. Şi noi trebuie să ne uităm la aceste aspecte. Trebuie să avem şi noi jucători tineri foarte buni”, a declarat Gică Hagi, la Antena 1.
Adrian Mutu a remarcat şi faptul că Spania a avut reacţiile potrivite în fiecare meci disputat la turneul final. „Briliantul” i-a taxat pe argentinieni, care în 90 de minute de joc, nu au avut şut pe poartă.
„Messi nu s-a trezit în seara asta, n-a fost nici ajutat de echipă. Argentina a fost o echipă apatică, pe alocuri, fricoasă. O echipă care nu a fost demnă de a fi campioană en-titre, pe care ne-o imaginam că o vom vedea pe teren. Spania a dominat meciul cap-coadă, statistica…merită acest lucru, calitatea tehnică a învins în acest Campionat Mondial.
Spania a ştiut să facă exact ce trebuia să facă, în fiecare moment, o echipă matură. Forţa lor stă în echipă, sunt foarte compacţi. Îşi continuă jocul, au acelaşi joc de la început până la sfârşit”, a spus şi Adrian Mutu.
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