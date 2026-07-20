Gică Hagi şi Adrian Mutu, primele reacţii după ce Spania a devenit campioană mondială: „Messi nu s-a trezit”

Gică Hagi şi Adrian Mutu au oferit primele reacţii, după ce Spania a învins Argentina cu 1-0 şi a câştigat Cupa Mondială. Cei doi foşti internaţionali au avut doar cuvinte de laudă la adresa ibericilor.

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Adrian Mutu a glumit şi a transmis că Lionel Messi nu s-a „trezit” pentru finala Mondialului, ţinând cont de prestaţia modestă a acestuia. Starul sud-americanilor a părăsit în lacrimi terenul, fiind la ultimul meci din carieră la Mondial.

Gică Hagi şi Adrian Mutu, primele reacţii după ce Spania a devenit campioană mondială

Gică Hagi a lăudat-o pe Spania pentru jocul excelent avut pe parcursul turneului final. „Regele” a subliniat că ibericii şi-au creat o identitate de joc şi au dominat Argentina fără emoţii.

„Spania, s-a adeverit ce am zis, au puterea să ia iniţiativa, să dicteze ritmul şi intensitatea jocului contra Argentinei lui Messi. A avut controlul jocului în permanenţă, se punea problema doar când vor marca, în ce minut. Poate dacă începeau într-o formulă mai ofensivă, poate se câştiga şi mai devreme meciul.

Au identitate. Să domini într-o finală…nu vorbim de altceva, vorbim de finala Campionatului Mondial, unde au dominat Argentina. Campioana mondială are doi titulari născuţi în 2007, şi-au permis să joace aşa, e un exemplu de urmat, cel puţin pentru mine. Şi noi trebuie să ne uităm la aceste aspecte. Trebuie să avem şi noi jucători tineri foarte buni”, a declarat Gică Hagi, la Antena 1.