Spania – Argentina 1-0: Ferran de mi vida

1. Atitudinea Spaniei în fața unei echipe care n-a fost nimic mai presus decât Paraguay e și o lecție de viață, de rezistență, de inspirație. De a nu renunța în niciun moment, indiferent de soarta potrivnică. Mai bună din primul minut până în ultimul, cu ocazii clare și chiar cu un gol anulat nejustificat în prelungiri, Spania n-a marcat până în minutul 107, iar asta ar fi zdruncinat moralul oricui. Spaniolii au însă forța psihică a eroilor din filme. Au continuat să ruleze mingea, să-și macine adversarul, fără niciun pic de frustrare. Lamine, Rodri, Porro, Cucurella și restul au luat-o de fiecare dată de la capăt, cu la fel de multă liniște și încredere, în fața unei echipe incapabile, croită doar să distrugă.

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2. Spania are multe secrete care o fac campioană mondială, de departe cea mai bună echipă din lume. Are bucuria jocului, mișcarea continuă care amețește adversarul, răbdarea care o face să inspire și să expire lung, știința de a funcționa pe principiul toți pentru unul și unul pentru toți, de la Unai Simón până la Nico Williams. Dar poate cel mai important e că are o pace interioară care îi mișcă și pe călugării tibetani. În fața provocărilor de șantier, ieftine și previzibile ale argentinienilor, neputincioși și duri pentru că au fost depășiți la toate capitolele, spaniolii pur și simplu și-au văzut de treabă. Argentina se hrănește din această agresivitate, din reacțiile de frustrare ale oponenților, dar s-a trezit fără nimic din care să-și tragă seva pentru că Spania nu a dominat-o categoric doar fotbalistic și fizic, ci și mental.

3. Luis de la Fuente, cu calmul și spiritul său analitic supraomenesc, a rezolvat din nou meciul. Selecționerul Spaniei, un credincios și un stoic prin definiție, un antrenor subestimat față de cei care scot capul în față la poze, a făcut iar schimbările potrivite. De la Iniesta de mi vida am la Ferran de mi vida și la al doilea trofeu al Cupei Mondiale pentru Españita.

4. E final de drum pentru Messi, probabil cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, deși superlativele sunt mereu relative. În urma lui rămâne o poveste scrisă cu peniță de geniu pe parcursul a două decenii și o ultimă impresie contradictorie. Până la urmă, până și geniile pot fi neutralizate complet, mai ales dacă îl ai pe „El Rey” Cucurella.