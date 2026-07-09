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Lovitură pentru Anglia, înaintea sfertului cu Norvegia de la Mondial. Ce suspendare a primit Jarell Quansah

Viviana Moraru Publicat: 9 iulie 2026, 20:15

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Lovitură pentru Anglia, înaintea sfertului cu Norvegia de la Mondial. Ce suspendare a primit Jarell Quansah

Jarell Quansah, eliminat în Mexic - Anglia 2-3/ Profimedia

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Fundaşul englez Jarell Quansah a fost suspendat pentru două meciuri în urma cartonaşului roşu primit în victoria echipei sale împotriva Mexicului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, lăsându-l pe selecţionerul Thomas Tuchel cu opţiuni limitate pentru compartimentul defensiv în fazele superioare ale turneului.

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Jarell Quansah a fost eliminat după ce o analiză video a stabilit că a executat o intrare prin alunecare cu crampoanele înainte.

Jarell Quansah, suspendare de două meciuri înainte de Anglia – Norvegia

Anglia a luat în considerare un posibil apel după ce FIFA a anulat suspendarea de o etapă dictată împotriva atacantului american Folarin Balogun.

Totuşi, suspendarea pentru două meciuri înseamnă că fundaşul va rata sfertul de finală al Angliei împotriva Norvegiei, programat sâmbătă la Miami, precum şi o eventuală semifinală, în cazul în care echipa se va califica. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 00:00.

Suspendarea reprezintă un obstacol pentru Tuchel în timp ce Anglia încearcă să-şi continue parcursul în turneu, problemele defensive ale echipei fiind agravate de accidentări.

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