Lovitură pentru Anglia, înaintea sfertului cu Norvegia de la Mondial. Ce suspendare a primit Jarell Quansah

Fundaşul englez Jarell Quansah a fost suspendat pentru două meciuri în urma cartonaşului roşu primit în victoria echipei sale împotriva Mexicului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, lăsându-l pe selecţionerul Thomas Tuchel cu opţiuni limitate pentru compartimentul defensiv în fazele superioare ale turneului.
Jarell Quansah a fost eliminat după ce o analiză video a stabilit că a executat o intrare prin alunecare cu crampoanele înainte.
Jarell Quansah, suspendare de două meciuri înainte de Anglia – Norvegia
Anglia a luat în considerare un posibil apel după ce FIFA a anulat suspendarea de o etapă dictată împotriva atacantului american Folarin Balogun.
Totuşi, suspendarea pentru două meciuri înseamnă că fundaşul va rata sfertul de finală al Angliei împotriva Norvegiei, programat sâmbătă la Miami, precum şi o eventuală semifinală, în cazul în care echipa se va califica. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 00:00.
Suspendarea reprezintă un obstacol pentru Tuchel în timp ce Anglia încearcă să-şi continue parcursul în turneu, problemele defensive ale echipei fiind agravate de accidentări.
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