“Cel mai bun meci al nostru”. Verdictul lui Roberto Martinez după ce Portugalia a fost eliminată de la CM

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, a oferit câteva declarații după ce echipa sa a fost eliminată de la Cupa Mondială în faza optimilor de către Spania, scor 0-1. Antrenorul iberic este de părere că partida a fost extrem de echilibrată și că diferența s-a făcut la detalii, mai exact la ocaziile irosite de elevii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a învins-o pe Portugalia cu scorul de 1-0. Mikel Merino, intrat în minutul 85, a fost eroul trupei lui Luis de la Fuente, cu un gol înscris în minutul 90+1.

Ce a declarat Roberto Martinez după Portugalia – Spania 0-1

După meci, au început să apară reacțiile din tabăra celor două echipe, iar printre cei care au oferit declarații s-a numărat și Roberto Martinez. Antrenorul de 52 de ani crede că meciul de pe Dallas Stadium ar fi trebuit să intre în prelungiri, ținând cont că a fost una extrem de echilibrată.

“Mesajul e că putem fi foarte mândri. Jucătorii au evoluat cu inima. Cred că a fost cel mai bun meci al nostru de la Cupa Mondială. Mingea a lovit bara, nu a intrat, asta face diferența într-un meci echilibrat.

Ne-am apărat foarte bine și am fost foarte agresivi în jocul fără minge. Am jucat împotriva unei favorite și am făcut-o de la egal legal. Ne-a trebuit mai mult noroc în ultima treime pentru a putea să profităm de șansele noastre.