“Cel mai bun meci al nostru”. Verdictul lui Roberto Martinez după ce Portugalia a fost eliminată de la CM

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, a oferit câteva declarații după ce echipa sa a fost eliminată de la Cupa Mondială în faza optimilor de către Spania, scor 0-1. Antrenorul iberic este de părere că partida a fost extrem de echilibrată și că diferența s-a făcut la detalii, mai exact la ocaziile irosite de elevii săi.
Spania s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a învins-o pe Portugalia cu scorul de 1-0. Mikel Merino, intrat în minutul 85, a fost eroul trupei lui Luis de la Fuente, cu un gol înscris în minutul 90+1.
Ce a declarat Roberto Martinez după Portugalia – Spania 0-1
După meci, au început să apară reacțiile din tabăra celor două echipe, iar printre cei care au oferit declarații s-a numărat și Roberto Martinez. Antrenorul de 52 de ani crede că meciul de pe Dallas Stadium ar fi trebuit să intre în prelungiri, ținând cont că a fost una extrem de echilibrată.
“Mesajul e că putem fi foarte mândri. Jucătorii au evoluat cu inima. Cred că a fost cel mai bun meci al nostru de la Cupa Mondială. Mingea a lovit bara, nu a intrat, asta face diferența într-un meci echilibrat.
Ne-am apărat foarte bine și am fost foarte agresivi în jocul fără minge. Am jucat împotriva unei favorite și am făcut-o de la egal legal. Ne-a trebuit mai mult noroc în ultima treime pentru a putea să profităm de șansele noastre.
Per total însă, este un meci care putea să se încheie în orice mod. Un meci foarte echilibrat, exact ca finala de Nations League. Meritam prelungirile“, a spus selecționerul Portugaliei la interviul acordat după meci, potrivit abola.pt.
Partida dintre Portugalia și Spania a reprezentat ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială, starul de 41 de ani fiind extrem de afectat după fluierul final, având lacrimi în ochi. În faza următoare, campioana europeană va da peste Statele Unite ale Americii sau Belgia.
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