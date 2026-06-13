Panică la baza de antrenament a Iranului de la Cupa Mondială! Un cadavru, găsit de polițiști în apropiere

Imagine din apropiere de baza Iranului la Cupa Mondială / X

Selecționata Iranului se pregătește de debutul la Cupa Mondială, iar baza de antrenament este localizată în Mexic, în apropiere de Estadio Caliente.

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Panica a cuprins întreaga zonă după ce polițiștii au găsit o persoană decedată în interiorul unei mașini de teren, parcate în apropiere de baza unde se pregătesc iranienii.

Persoană decedată într-un SUV, în apropiere bazei unde se pregătesc iranienii

A fost panică totală sâmbătă atunci când polițiștii mexicani au identificat o persoană decedată în interiorul unui SUV, la distanță mică de baza unde se pregătește naționala Iranului, prezentă la Cupa Mondială.

Potrivit Diario Sport, victima era învelită cu un sac de plastic negru și prezenta semne de violență pe toată suprafața corpului. Poliția a pornit o investigație în acest sens.

Este o veste proastă pentru selecționata iraniană, care se află deja sub o presiune uriașă, în contextul războiului declanșat de SUA și Israel în Iran.