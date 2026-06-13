Fără precedent: 13.000 de părinţi din Argentina, interzişi la Cupa Mondială dintr-un motiv incredibil!

Părinţii din Argentina care nu au plătit pensie alimentară, interzişi la Cupa Mondială. Foto: Getty Images

Autoritățile din Argentina au anunțat o măsură fără precedent, după ce au transmis autorităților americane o listă care conține aproximativ 13.000 de tați argentinieni care nu și-au plătit obligațiile de întreținere față de copiii lor. Inițiativa are drept scop împiedicarea acestora de a participa la meciurile Cupei Mondiale, care se va desfășura în Statele Unite, Canada și Mexic.

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Potrivit oficialilor din Buenos Aires, persoanele incluse pe listă au acumulat datorii privind pensia alimentară și au ignorat obligațiile legale față de propriii copii. Prin colaborarea cu autoritățile americane, guvernul argentinian speră să le restricționeze accesul pe stadioane și la alte evenimente legate de turneul final.

Primarul din Buenos Aires, reacţie clară despre fanii din Argentina care nu şi-au plătit pensia alimentară

Primarul orașului Buenos Aires a explicat că măsura are la bază ideea responsabilității parentale și a subliniat că cei care nu își îndeplinesc una dintre cele mai importante obligații nu ar trebui să beneficieze de privilegiul de a participa la un eveniment sportiv de asemenea amploare.

„Cei care nu își îndeplinesc o responsabilitate atât de fundamentală precum hrănirea copiilor lor trebuie să suporte consecințele. Dacă nu au grijă de copiii lor, nu vor fi lăsați să intre pe stadion”, a declarat edilul capitalei Argentinei.

Reacţiile nu au întârziat să apară după apelul făcut de autorităţile din Argentina

Decizia a fost primită favorabil de numeroși cetățeni și organizații care militează pentru drepturile copiilor. În spațiul public și pe rețelele sociale, mulți au apreciat inițiativa, considerând-o un semnal puternic împotriva părinților care se sustrag obligațiilor financiare față de familie.