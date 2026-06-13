Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Fără precedent: 13.000 de părinţi din Argentina, interzişi la Cupa Mondială dintr-un motiv incredibil!

Fără precedent: 13.000 de părinţi din Argentina, interzişi la Cupa Mondială dintr-un motiv incredibil!

Mihai Alecu Publicat: 13 iunie 2026, 19:01

Comentarii
Fără precedent: 13.000 de părinţi din Argentina, interzişi la Cupa Mondială dintr-un motiv incredibil!

Părinţii din Argentina care nu au plătit pensie alimentară, interzişi la Cupa Mondială. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Autoritățile din Argentina au anunțat o măsură fără precedent, după ce au transmis autorităților americane o listă care conține aproximativ 13.000 de tați argentinieni care nu și-au plătit obligațiile de întreținere față de copiii lor. Inițiativa are drept scop împiedicarea acestora de a participa la meciurile Cupei Mondiale, care se va desfășura în Statele Unite, Canada și Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit oficialilor din Buenos Aires, persoanele incluse pe listă au acumulat datorii privind pensia alimentară și au ignorat obligațiile legale față de propriii copii. Prin colaborarea cu autoritățile americane, guvernul argentinian speră să le restricționeze accesul pe stadioane și la alte evenimente legate de turneul final.

Primarul din Buenos Aires, reacţie clară despre fanii din Argentina care nu şi-au plătit pensia alimentară

Primarul orașului Buenos Aires a explicat că măsura are la bază ideea responsabilității parentale și a subliniat că cei care nu își îndeplinesc una dintre cele mai importante obligații nu ar trebui să beneficieze de privilegiul de a participa la un eveniment sportiv de asemenea amploare.

Cei care nu își îndeplinesc o responsabilitate atât de fundamentală precum hrănirea copiilor lor trebuie să suporte consecințele. Dacă nu au grijă de copiii lor, nu vor fi lăsați să intre pe stadion”, a declarat edilul capitalei Argentinei.

Reacţiile nu au întârziat să apară după apelul făcut de autorităţile din Argentina

Decizia a fost primită favorabil de numeroși cetățeni și organizații care militează pentru drepturile copiilor. În spațiul public și pe rețelele sociale, mulți au apreciat inițiativa, considerând-o un semnal puternic împotriva părinților care se sustrag obligațiilor financiare față de familie.

Reclamă
Reclamă

Autoritățile argentiniene susțin că măsura face parte dintr-o campanie mai amplă menită să combată neplata pensiilor alimentare și să încurajeze respectarea drepturilor copiilor. În ultimii ani, mai multe provincii din țară au adoptat registre speciale pentru persoanele care au astfel de datorii.

Informația, publicată inițial de cotidianul argentinian El Nacion, a stârnit ecouri și în afara granițelor țării. Numeroși comentatori au salutat decizia, considerând că participarea la un eveniment precum Cupa Mondială nu poate avea prioritate în fața obligațiilor esențiale pe care un părinte le are față de propriii copii.

Salariu de 50 € pe zi, cazare şi mese asigurate. Se caută culegători pentru "aurul roşu" dintr-o ţară vecinăSalariu de 50 € pe zi, cazare şi mese asigurate. Se caută culegători pentru "aurul roşu" dintr-o ţară vecină
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de 50 € pe zi, cazare şi mese asigurate. Se caută culegători pentru "aurul roşu" dintr-o ţară vecină
Observator
Salariu de 50 € pe zi, cazare şi mese asigurate. Se caută culegători pentru "aurul roşu" dintr-o ţară vecină
Cine este fotbalistul care și-a distrus cariera pentru că făcea dragoste de 7 ori pe săptămână cu iubita lui: ”A fost o nebunie totală”
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul care și-a distrus cariera pentru că făcea dragoste de 7 ori pe săptămână cu iubita lui: ”A fost o nebunie totală”
18:54

“Un weekend dificil” Reacţia lui Kimi Antonelli după ce s-a clasat pe 3 în calificările MP de la Barcelona!
18:38

NEWS ALERTDaniel Pancu taie în carne vie la Rapid! Două plecări în aceeași zi anunțate de giuleșteni
18:33

Avertismentul lui George Russell, după ce a obţinut pole-position-ul în Barcelona! Ce a spus de Hamilton
18:31

NEWS ALERTInternaţionalul român dorit de Dinamo, acord de transfer. Semnează până în 2030
18:05

VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Barcelona! Cursa e duminică (15:45, Antena 1, AntenaPLAY)
18:05

OFICIAL | Venit vara trecută la Dinamo, a fost pus pe liber de “câini”. Cele 4 noutăţi anunţate
Vezi toate știrile
1 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 2 Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat 3 Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României 4 „Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat 5 Alexandru Băluță semnează! Lovitură uriașă pentru noua forță din fotbalul românesc 6 Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale a fost pe AntenaPLAY!
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat astaMeciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta