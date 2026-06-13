Fără precedent: 13.000 de părinţi din Argentina, interzişi la Cupa Mondială dintr-un motiv incredibil!

Autoritățile din Argentina au anunțat o măsură fără precedent, după ce au transmis autorităților americane o listă care conține aproximativ 13.000 de tați argentinieni care nu și-au plătit obligațiile de întreținere față de copiii lor. Inițiativa are drept scop împiedicarea acestora de a participa la meciurile Cupei Mondiale, care se va desfășura în Statele Unite, Canada și Mexic.
Potrivit oficialilor din Buenos Aires, persoanele incluse pe listă au acumulat datorii privind pensia alimentară și au ignorat obligațiile legale față de propriii copii. Prin colaborarea cu autoritățile americane, guvernul argentinian speră să le restricționeze accesul pe stadioane și la alte evenimente legate de turneul final.
Primarul din Buenos Aires, reacţie clară despre fanii din Argentina care nu şi-au plătit pensia alimentară
Primarul orașului Buenos Aires a explicat că măsura are la bază ideea responsabilității parentale și a subliniat că cei care nu își îndeplinesc una dintre cele mai importante obligații nu ar trebui să beneficieze de privilegiul de a participa la un eveniment sportiv de asemenea amploare.
„Cei care nu își îndeplinesc o responsabilitate atât de fundamentală precum hrănirea copiilor lor trebuie să suporte consecințele. Dacă nu au grijă de copiii lor, nu vor fi lăsați să intre pe stadion”, a declarat edilul capitalei Argentinei.
Reacţiile nu au întârziat să apară după apelul făcut de autorităţile din Argentina
Decizia a fost primită favorabil de numeroși cetățeni și organizații care militează pentru drepturile copiilor. În spațiul public și pe rețelele sociale, mulți au apreciat inițiativa, considerând-o un semnal puternic împotriva părinților care se sustrag obligațiilor financiare față de familie.
Autoritățile argentiniene susțin că măsura face parte dintr-o campanie mai amplă menită să combată neplata pensiilor alimentare și să încurajeze respectarea drepturilor copiilor. În ultimii ani, mai multe provincii din țară au adoptat registre speciale pentru persoanele care au astfel de datorii.
Informația, publicată inițial de cotidianul argentinian El Nacion, a stârnit ecouri și în afara granițelor țării. Numeroși comentatori au salutat decizia, considerând că participarea la un eveniment precum Cupa Mondială nu poate avea prioritate în fața obligațiilor esențiale pe care un părinte le are față de propriii copii.
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