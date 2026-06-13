Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Viral! S-a folosit de “telefon” pentru a intra cu alcool pe stadion la Cupa Mondială. Imaginile momentului

Viral! S-a folosit de “telefon” pentru a intra cu alcool pe stadion la Cupa Mondială. Imaginile momentului

Mihai Alecu Publicat: 13 iunie 2026, 17:24

Comentarii
Viral! S-a folosit de telefon pentru a intra cu alcool pe stadion la Cupa Mondială. Imaginile momentului

Cum a păcălit un mexican securitatea la Cupa Mondială. Foto: Captură @ X

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cupa Mondială 2026 a început cu meciul dintre Mexic şi Africa de Sud, terminat cu victoria formaţiei gazdă, 2-0, după golurile marcate de Julian Quinones şi Raul Jimenez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida care s-a desfăşurat pe Estadio Azteca a avut parte de o asistenţă numeroasă, 80.824 fiind prezenţi pe celebrul stadion, iar unii dintre fani au reuşit să găsească metode ingenioase pentru a încălca regulile.

Cum a păcălit regulile un suporter al Mexicului la partida cu Africa de Sud

Cei de la FIFA au reguli clare în ceea ce priveşte introducerea pe stadion a băuturilor şi mâncării pe stadioane în timpul Cupei Mondiale, însă cu toate acestea suporterii găsesc de multe ori soluţii pentru a înşela vigilenţa organizatorilor.

Aşa s-a întâmplat şi la confruntarea dintre Mexic şi Africa de Sud, acolo unde un fan a venit pregătit. Acesta a avut ceea ce părea un smartphone, care însă era recipient pentru lichide, şi astfel s-a putut bucura de o băutură spirtoasă fără să plătească sumele importante cerute pe stadion pentru comercializarea unor astfel de produse.

Filmarea a devenit rapid virală pe reţelele sociale şi are acum milioane de vizualizări, fanii fiind amuzaţi şi în acelaşi timp impresionaţi de ingeniozitatea suporterului care a încălcat regulile pe Estadio Azteca.

Reclamă
Reclamă

Cât costă mâncarea şi băutura la Cupa Mondială 2026

Prețurile la mâncare și băuturi de pe stadioanele Cupei Mondiale 2026 au devenit un nou subiect de controversă în rândul suporterilor, diferențele dintre cele 16 arene fiind considerabile. La SoFi Stadium din Los Angeles, o bere costă între 18,50 și 22,75 dolari, în timp ce un cocktail ajunge la 26 de dolari, iar o băutură răcoritoare este vândută cu 7,75 dolari. Un hot-dog costă aproximativ 10 dolari, burrito-ul cu vită 19,25 dolari, iar porțiile de desert depășesc frecvent pragul de 10 dolari.

În Canada, la meciul dintre Canada și Bosnia-Herțegovina, un cheeseburger a fost comercializat cu 25,25 dolari canadieni, iar o bere premium cu 24,25 dolari canadieni, stârnind numeroase reacții din partea fanilor. În cele mai scumpe arene, precum Levi’s Stadium din Santa Clara, costul unei mese de bază și al unei beri ajunge la 34,24 dolari.

O trotinetă pusă la încărcat ar fi provocat explozia în blocul din Timişoara. Locatarii, evacuaţi de urgenţăO trotinetă pusă la încărcat ar fi provocat explozia în blocul din Timişoara. Locatarii, evacuaţi de urgenţă
Reclamă

Există însă și excepții notabile. Mercedes-Benz Stadium din Atlanta a decis să păstreze politica „Fan First Pricing”, oferind produse la prețuri mult mai mici decât restul arenelor. Astfel, hot-dogii, covrigii și popcornul costă doar 2 dolari, nachos și apa îmbuteliată sunt vândute cu 3 dolari, iar berea are un preț de 5 dolari.

În Mexic, costurile sunt de asemenea mai reduse, studiile privind prețurile de la Cupa Mondială indicând că Estadio Akron din Guadalajara este cea mai accesibilă arenă, unde combinația dintre o masă simplă și o bere ajunge la numai 9,77 dolari.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de 50 € pe zi, cazare şi mese asigurate. Se caută culegători pentru "aurul roşu" dintr-o ţară vecină
Observator
Salariu de 50 € pe zi, cazare şi mese asigurate. Se caută culegători pentru "aurul roşu" dintr-o ţară vecină
Cine este fotbalistul care și-a distrus cariera pentru că făcea dragoste de 7 ori pe săptămână cu iubita lui: ”A fost o nebunie totală”
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul care și-a distrus cariera pentru că făcea dragoste de 7 ori pe săptămână cu iubita lui: ”A fost o nebunie totală”
17:20

LIVE VIDEOCalificările MP al Barcelonei, ACUM pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (ora 17:00). Russell, cel mai rapid în FP3
17:14

Alexandru Băluță semnează! Lovitură uriașă pentru noua forță din fotbalul românesc
16:59

Răzvan Burleanu, anunţ dezamăgitor: “Considerăm departe un proiect de a găzdui un Campionat European la noi”
16:53

Petrolul, de neoprit pe piața transferurilor! „Găzarii” au oficializat a treia mutare a verii
16:50

Răzvan Burleanu a dat cărţile pe faţă: “Demiterea lui Mircea Lucescu ar fi fost cea mai mare greşeală”
16:36

Oficialul lui Dinamo, anunţ important înainte de noul sezon: “Va fi pentru prima dată în istoria clubului”
Vezi toate știrile
1 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 2 Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României 3 Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat 4 „Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat 5 Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale a fost pe AntenaPLAY! 6 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Unde ajunge fotbalistul debutat la națională de Gică Hagi și cât încasează ardelenii
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat astaMeciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta