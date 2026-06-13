Viral! S-a folosit de “telefon” pentru a intra cu alcool pe stadion la Cupa Mondială. Imaginile momentului

Cupa Mondială 2026 a început cu meciul dintre Mexic şi Africa de Sud, terminat cu victoria formaţiei gazdă, 2-0, după golurile marcate de Julian Quinones şi Raul Jimenez.
Partida care s-a desfăşurat pe Estadio Azteca a avut parte de o asistenţă numeroasă, 80.824 fiind prezenţi pe celebrul stadion, iar unii dintre fani au reuşit să găsească metode ingenioase pentru a încălca regulile.
Cum a păcălit regulile un suporter al Mexicului la partida cu Africa de Sud
Cei de la FIFA au reguli clare în ceea ce priveşte introducerea pe stadion a băuturilor şi mâncării pe stadioane în timpul Cupei Mondiale, însă cu toate acestea suporterii găsesc de multe ori soluţii pentru a înşela vigilenţa organizatorilor.
Aşa s-a întâmplat şi la confruntarea dintre Mexic şi Africa de Sud, acolo unde un fan a venit pregătit. Acesta a avut ceea ce părea un smartphone, care însă era recipient pentru lichide, şi astfel s-a putut bucura de o băutură spirtoasă fără să plătească sumele importante cerute pe stadion pentru comercializarea unor astfel de produse.
Filmarea a devenit rapid virală pe reţelele sociale şi are acum milioane de vizualizări, fanii fiind amuzaţi şi în acelaşi timp impresionaţi de ingeniozitatea suporterului care a încălcat regulile pe Estadio Azteca.
Ser mexicano es otro pedo. 🇲🇽 pic.twitter.com/h1siFgq9K1
— MarkOnce (@MarkDeReborn11) June 12, 2026
Cât costă mâncarea şi băutura la Cupa Mondială 2026
Prețurile la mâncare și băuturi de pe stadioanele Cupei Mondiale 2026 au devenit un nou subiect de controversă în rândul suporterilor, diferențele dintre cele 16 arene fiind considerabile. La SoFi Stadium din Los Angeles, o bere costă între 18,50 și 22,75 dolari, în timp ce un cocktail ajunge la 26 de dolari, iar o băutură răcoritoare este vândută cu 7,75 dolari. Un hot-dog costă aproximativ 10 dolari, burrito-ul cu vită 19,25 dolari, iar porțiile de desert depășesc frecvent pragul de 10 dolari.
În Canada, la meciul dintre Canada și Bosnia-Herțegovina, un cheeseburger a fost comercializat cu 25,25 dolari canadieni, iar o bere premium cu 24,25 dolari canadieni, stârnind numeroase reacții din partea fanilor. În cele mai scumpe arene, precum Levi’s Stadium din Santa Clara, costul unei mese de bază și al unei beri ajunge la 34,24 dolari.
Există însă și excepții notabile. Mercedes-Benz Stadium din Atlanta a decis să păstreze politica „Fan First Pricing”, oferind produse la prețuri mult mai mici decât restul arenelor. Astfel, hot-dogii, covrigii și popcornul costă doar 2 dolari, nachos și apa îmbuteliată sunt vândute cu 3 dolari, iar berea are un preț de 5 dolari.
În Mexic, costurile sunt de asemenea mai reduse, studiile privind prețurile de la Cupa Mondială indicând că Estadio Akron din Guadalajara este cea mai accesibilă arenă, unde combinația dintre o masă simplă și o bere ajunge la numai 9,77 dolari.
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