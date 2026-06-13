Viral! S-a folosit de “telefon” pentru a intra cu alcool pe stadion la Cupa Mondială. Imaginile momentului

Cupa Mondială 2026 a început cu meciul dintre Mexic şi Africa de Sud, terminat cu victoria formaţiei gazdă, 2-0, după golurile marcate de Julian Quinones şi Raul Jimenez.

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Partida care s-a desfăşurat pe Estadio Azteca a avut parte de o asistenţă numeroasă, 80.824 fiind prezenţi pe celebrul stadion, iar unii dintre fani au reuşit să găsească metode ingenioase pentru a încălca regulile.

Cum a păcălit regulile un suporter al Mexicului la partida cu Africa de Sud

Cei de la FIFA au reguli clare în ceea ce priveşte introducerea pe stadion a băuturilor şi mâncării pe stadioane în timpul Cupei Mondiale, însă cu toate acestea suporterii găsesc de multe ori soluţii pentru a înşela vigilenţa organizatorilor.

Aşa s-a întâmplat şi la confruntarea dintre Mexic şi Africa de Sud, acolo unde un fan a venit pregătit. Acesta a avut ceea ce părea un smartphone, care însă era recipient pentru lichide, şi astfel s-a putut bucura de o băutură spirtoasă fără să plătească sumele importante cerute pe stadion pentru comercializarea unor astfel de produse.

Filmarea a devenit rapid virală pe reţelele sociale şi are acum milioane de vizualizări, fanii fiind amuzaţi şi în acelaşi timp impresionaţi de ingeniozitatea suporterului care a încălcat regulile pe Estadio Azteca.