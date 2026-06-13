Simona Halep s-a retras oficial din tenis sub privirile legendarilor Nadia, Hagi şi Năstase! Svitolina şi Monfils, la eveniment

Fostul lider WTA Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, a devenit legendă, sâmbătă, când s-a retras oficial din tenis cu un eveniment spectaculos la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival. “Sunt un om împlinit”, a spus ea, pozând alături de numeroasele sale trofee. Nu au lipsit de la eveniment ceilalţi sportivi legendari ai României, Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi şi Ilie Năstase.
În BT Arena, publicul a fost cu sufletul la gură din primul moment şi până la final, când celebra Loredana Groza i-a cântat Simonei “Bună seara, iubito!”.
Simona Halep a jucat meciul de retragere
Familia Simonei, Nadia, familia Hagi, Ilie Năstase, Horia Tecău, Carmen Tocală, Virginia Ruzici, Emil Boc… Cu toţii au fost prezenţi pentru a-şi arăta afecţiunea faţă de cea care a fost zeci de săptămâni lider mondial la tenis.
Loredana a făcut un show total, interpretând imnul naţional, dar şi hiturile sale pe parcursul evenimentului şi “The winner takes it all” cu versuri adaptate Simonei. “Suntem norocoşi să am putut să vedem live, minut cu minut, viaţa şi munca acestei eroine. Sunt privilegiată să fiu prietena ei. Urmează cel mai emoţionant moment. Acum, în arenă va intra o mare campioană care din această seară devine o legendă: Simona Halep”, a spus Loredana înainte ca Simona Halep să vină în arenă.
Pentru Simona au venit în România şi celebrul arbitru Kader Nouni şi cuplul Gael Monfils – Elina Svitolina. Nu puteau lipsi antrenorii Daniel Dobre şi Darren Cahill şi nici fostul sportiv Andrei Pavel.
“Vă iubesc şi vă mulţumesc că sunteţi alături de mine. Aţi fost toată viaţa mea alături. Astăzi vreau să fie despre cariera mea, despre mine şi despre voi. Haideţi să ne bucurăm şi să zâmbim foarte mult”, le-a spus Simona Halep celor prezenţi în sală.
A urmat un meci demonstrativ spectacol cu Halep, Pavel, Monfils şi Svitolina, cu Nouni în scaunul de arbitru. Cei patru s-au amuzat, au făcut schimb de parteneri din când în când. La un moment dat alături de Simona a jucat tatăl ei, Stere, care a şi câştigat un punct în ovaţiile publicului, deşi înainte să înceapă spunea cu umor: “Vă rog frumos, puţină pauză de publicitate”. Printre loviturile de pe terenul pe jumătate cărămiziu şi pe jumătate verde, arbitrul a fredonat, iar Simona a făcut câteva mişcări de dans în ritmurile “La Bamba”.
“M-aţi susţinut atât la bine cât şi la rău, nu v-aţi îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm”
Simona a predat şi ştafeta: campioana a avut un schimb de mingi cu micuţa jucătoare Sofia, în vârstă de 8 ani, care la rândul său îşi doreşte să devină o campioană.
“Este foarte emoţionant. Poate o să fie ultima dată când vorbesc oficial, ca sportivă, fostă sportivă. M-aţi susţinut atât la bine cât şi la rău, nu v-aţi îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt şi să merg mai departe. Vă mulţumesc din suflet”, a spus Simona în discursul de la final.
Ea le-a mulţumit antrenorilor cu care a colaborat: “M-au ajutat la fiecare pas să ajung în vârful piramidei. Toţi au contat foarte mult. Au pus câte o cărămidă la această casă care a fost cariera mea”.
Le-a mulţumit apoi sponsorilor şi României. “Mulţumesc României, aici m-am născut, aici am crescut. Mulţumesc pentru oamenii frumoşi care au venit să mă vadă. Sper ca acest copil (n.r. – ca Sofia) să fie mulţi campioni care să mă ajungă şi chiar să mă depăşească”.
I-a mulţumit şi familiei sale, în special tatălui său, care “a crezut nebuneşte în acest vis”, şi mamei sale, “care a echilibrat balanţa”. “M-au educat frumos, mereu m-au avertizat să rămân cu picioarele pe pământ”.
“Nadia, Gică, Ilie, vă mulţumesc”
Simona le-a mulţumit şi prietenilor, dar şi legendelor sportului românesc: “Nadia, Gică, Ilie, vă mulţumesc. (Către public) Inimile voastre au bătut şi bat şi pentru ei, ştiu asta”.
După ce i-a cerut publicului să o aplaude călduros pe Virginia Ruzici, Simona a conchis: “A fost o seară de neuitat. Sunt un om împlinit”.
La final de carieră, Simona Halep a primit un trofeu şi la Sports Festival, acesta fiindu-i înmânat de Patrick Ciorcilă. “Sunt cel mai emoţionat din viaţa mea, cred că tremur tot. Mulţumim că ne-ai dat şansa să facem seara asta pentru tine. Îţi mulţumim şi te iubim”, a spus Ciorcilă, fondatorul Sports Festival.
Kader Nouni i-a oferit Simonei din partea WTA un colaj cu imagini cu ea cu fiecare trofeu.
“A fost un privilegiu să lucrez alături de tine şi acum să stau lângă tine”, a spus pe final şi Andrew Krasny în engleză, spunând apoi în limba română: “Simona, te iubesc”.
Evenimentul s-a încheiat cu “Bună seara, iubito!” din partea Loredanei pentru Simona, extrem de emoţionată. “Mulţumesc că ai venit astăzi. Este preferata mea”, i s-a adresat Simona Loredanei vorbind la microfonul reginei”.
Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis anul trecut, în februarie, tot la Cluj
Ea a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.
Născută la 27 septembrie 1991, la Constanţa, Simona Halep a început tenisul de la vârsta de patru ani, mai întâi sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan. La 14 ani, ea a debutat în circuitul ITF şi a ajuns repede între cele mai bune tinere jucătoare din lume.
În 2008, Halep a câştigat turneul de la Roland Garros, la junioare, iar doi ani mai târziu a pătruns în circuitul profesionist.
Cariera ei a intrat pe o pantă constant ascendentă în a doua jumătate a anului 2013, în care a câştigat şase turnee, pe toate suprafeţele. Halep a cunoscut consacrarea în 2014, când a jucat finala de la French Open la senioare şi finala Turneului Campioanelor, la prima participare, pe lângă alte două trofee care i-au intrat în palmares.
Finalul de carieră i-a fost marcat de o suspendare pentru dopaj, sancţiune redusă de la patru ani la nouă luni de TAS.
Ca profesionistă, Simona Halep a câştigat în total 24 turnee, inclusiv două de grand slam, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019.
Cariera Simonei Halep, în cifre
Titluri WTA de simplu: 24 – Melbourne, Toronto – 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) – 2020, Wimbledon (Grand Slam) – 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), ‘s-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul “mic” al campioanelor), toate cele şase în 2013;
Finale WTA de simplu: 18 – Cluj-Napoca (2021); Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) – 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) – în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) – în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) – în 2015, WTA Finals – Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) – toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.
Titluri la dublu: 1, Shenzhen – 2018, în echipă cu Irina Begu;
Finală (dublu): 1, Montreal – în 2016, în echipă cu Monica Niculescu;
Meciuri câştigate – meciuri pierdute: 579-238;
Premii totale: 40,203,437 milioane de dolari;
Cea mai înaltă clasare în ierarhia WTA: Locul 1 (64 de săptămâni).
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