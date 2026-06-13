Simona Halep s-a retras oficial din tenis sub privirile legendarilor Nadia, Hagi şi Năstase! Svitolina şi Monfils, la eveniment

“Este foarte emoţionant. Poate o să fie ultima dată când vorbesc oficial, ca sportivă, fostă sportivă. M-aţi susţinut atât la bine cât şi la rău, nu v-aţi îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt şi să merg mai departe. Vă mulţumesc din suflet”, a spus Simona în discursul de la final.

Ea le-a mulţumit antrenorilor cu care a colaborat: “M-au ajutat la fiecare pas să ajung în vârful piramidei. Toţi au contat foarte mult. Au pus câte o cărămidă la această casă care a fost cariera mea”.

Le-a mulţumit apoi sponsorilor şi României. “Mulţumesc României, aici m-am născut, aici am crescut. Mulţumesc pentru oamenii frumoşi care au venit să mă vadă. Sper ca acest copil (n.r. – ca Sofia) să fie mulţi campioni care să mă ajungă şi chiar să mă depăşească”.

I-a mulţumit şi familiei sale, în special tatălui său, care “a crezut nebuneşte în acest vis”, şi mamei sale, “care a echilibrat balanţa”. “M-au educat frumos, mereu m-au avertizat să rămân cu picioarele pe pământ”.

“Nadia, Gică, Ilie, vă mulţumesc”

Simona le-a mulţumit şi prietenilor, dar şi legendelor sportului românesc: “Nadia, Gică, Ilie, vă mulţumesc. (Către public) Inimile voastre au bătut şi bat şi pentru ei, ştiu asta”.

După ce i-a cerut publicului să o aplaude călduros pe Virginia Ruzici, Simona a conchis: “A fost o seară de neuitat. Sunt un om împlinit”.

La final de carieră, Simona Halep a primit un trofeu şi la Sports Festival, acesta fiindu-i înmânat de Patrick Ciorcilă. “Sunt cel mai emoţionat din viaţa mea, cred că tremur tot. Mulţumim că ne-ai dat şansa să facem seara asta pentru tine. Îţi mulţumim şi te iubim”, a spus Ciorcilă, fondatorul Sports Festival.

Kader Nouni i-a oferit Simonei din partea WTA un colaj cu imagini cu ea cu fiecare trofeu.

“A fost un privilegiu să lucrez alături de tine şi acum să stau lângă tine”, a spus pe final şi Andrew Krasny în engleză, spunând apoi în limba română: “Simona, te iubesc”.

Evenimentul s-a încheiat cu “Bună seara, iubito!” din partea Loredanei pentru Simona, extrem de emoţionată. “Mulţumesc că ai venit astăzi. Este preferata mea”, i s-a adresat Simona Loredanei vorbind la microfonul reginei”.

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis anul trecut, în februarie, tot la Cluj

Ea a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.

Născută la 27 septembrie 1991, la Constanţa, Simona Halep a început tenisul de la vârsta de patru ani, mai întâi sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan. La 14 ani, ea a debutat în circuitul ITF şi a ajuns repede între cele mai bune tinere jucătoare din lume.

În 2008, Halep a câştigat turneul de la Roland Garros, la junioare, iar doi ani mai târziu a pătruns în circuitul profesionist.

Cariera ei a intrat pe o pantă constant ascendentă în a doua jumătate a anului 2013, în care a câştigat şase turnee, pe toate suprafeţele. Halep a cunoscut consacrarea în 2014, când a jucat finala de la French Open la senioare şi finala Turneului Campioanelor, la prima participare, pe lângă alte două trofee care i-au intrat în palmares.

Finalul de carieră i-a fost marcat de o suspendare pentru dopaj, sancţiune redusă de la patru ani la nouă luni de TAS.

Ca profesionistă, Simona Halep a câştigat în total 24 turnee, inclusiv două de grand slam, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019.

Cariera Simonei Halep, în cifre

Titluri WTA de simplu: 24 – Melbourne, Toronto – 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) – 2020, Wimbledon (Grand Slam) – 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), ‘s-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul “mic” al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 18 – Cluj-Napoca (2021); Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) – 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) – în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) – în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) – în 2015, WTA Finals – Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) – toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Titluri la dublu: 1, Shenzhen – 2018, în echipă cu Irina Begu;

Finală (dublu): 1, Montreal – în 2016, în echipă cu Monica Niculescu;

Meciuri câştigate – meciuri pierdute: 579-238;

Premii totale: 40,203,437 milioane de dolari;

Cea mai înaltă clasare în ierarhia WTA: Locul 1 (64 de săptămâni).